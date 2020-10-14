به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ آبان زمان شروع بیستمین دوره رقابتهای لیگ برتر اعلام شده و همه تیم‌ها از چندی قبل کار خود را برای حضور پر قدرت در این مسابقات آغاز کرده‌اند. ذوب آهن اصفهان که به همراه استقلال، پرسپولیس، سپاهان و سایپا یکی از ۵ تیمی است که حضور در تمام ۱۹ دوره قبلی این مسابقات را تجربه کرده، در شرایطی برای حضور در لیگ بیستم آماده می‌شود که شرایط در این تیم مطلوب نیست.

در حالی که مدیرعامل این باشگاه به دلیل درگیری با یک بیماری ماه هاست کمتر در ساختمان باشگاه حضور پیدا می‌کند و تا پیش از این هم برای پیگیری امور مدیریتی یک سرپرست به جای خود معرفی کرده بود، در هفته‌های اخیر بیشتر از گذشته خلاء مدیر یا مدیران تصمیم گیر و صاحب امضاء در این باشگاه احساس می‌شود و بسیاری از بازیکنان و مربیان جدید این تیم در حالت بلاتکلیفی به سر برده و در باشگاه هیچ مقام پاسخگویی حضور ندارد.

مربی و بازیکن خارجی این تیم که از چندی پیش برای تمدید قرارداد خود در اصفهان حضور دارند تا کارشان را برای فصل آینده با سبزپوشان آغاز کنند، بدون آنکه تکلیف شان مشخص شود در اصفهان حضور دارند و از این شرایط رضایت ندارند.

ذوب آهنی‌ها فصل گذشته هم شرایط خوبی نداشتند و تا هفته‌های پایانی یکی از تیم‌هایی بودند که خطر سقوط به دسته پایین‌تر آنها را تهدید می‌کرد.

معراج اسماعیلی، مهدی مهدی پور، احسان پهلوان، دانیال اسماعیلی فر، وفا هخامنش، هادی محمدی، محمد نژاد مهدی، محمد باقر صادقی و رحیم زهیوی ۹ بازیکن تاثیرگذاری هستند که از جمع سبز پوشان جدا شده‌اند و باید به آنها اضافه کرد بازیکنانی تاثیرگذار از جمله حمید بوحمدان که کاملاً جدایی طلب است و حتی حاضر به تمرین با سبزپوشان نیست و محمد درخشان مهر که در آستانه جدایی قرار دارد.

ذوب آهنی‌ها در قبال این نفرات جدا شده، شهاب گردان، عبدالله حسینی، محمد قریشی، مهرداد قنبری، علی دشتی و میلاد جهانی را به خدمت گرفته‌اند که مقایسه لیست خروجی‌ها و ورودی‌ها به خوبی گواه خطراتی است که این تیم را در لیگ بیستم تهدید می‌کند.

در این بین رحمان رضایی به عنوان سرمربی هم باید دقت لازم را در جذب بازیکنان داشته باشد تا اتفاقی که برای آرش شهامتی نژاد رخ داد برای بازیکن دیگری تکرار نشود.