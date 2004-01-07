پيشتر برخي منابع در گفتگو با خبرنگار "مهر" از سفر سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان به قاهره براي تسليم نامه سيد محمدخاتمي رييس جمهوري به حسني مبارك رييس جمهور مصر خبر داده بودند.
مضمون اين نامه دعوت رسمي از مبارك براي شركت در نشست گروه هشت عنوان شده بود كه قرار است دربهمن ماه امسال درتهران برگزار شود .
در عين حال برخي شنيده ها از انجام اين سفر توسط محمد حسين عادلي معاون وزير امور خارجه حكايت دارد.
يك منبع آگاه در وزارت امور خارجه در گفتگو با "مهر":
سفر كمال خرازي به مصر در دستور كار وزارت امور خارجه قرار ندارد
درپي انتشار خبري مبني بر سفر سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان به مصر ، يك منبع آگاه در وزارت امور خارجه اعلام كرد : چنين موضوعي در حال حاضر در دستور كار وزارت امور خارجه قرار ندارد.
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