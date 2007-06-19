کشورها نباید روابط دوجانبه خود را علیه کشور ثالث تعریف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، هلنا بامباسوا معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک که به دعوت معاون اروپاوآمریکای وزارت امور خارجه به تهران سفر کرده است، امروز با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.

متکی دراین دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای روابط دراز مدت و تاریخی با جمهوری چک بوده است ، گفت : ما همواره برای گفتگو با چک اعلام آمادگی کرده‌ایم و از گفتگوی صریح و دوستانه حمایت می‌کنیم.

وزیر خارجه ایران با اعلام اینکه طرف‌های ثالث نباید در روابط دو جانبه با سایر کشورها دخالت کنند، افزود : ما در عین حال معتقدیم، نباید روابط دوجانبه خود با کشورها را علیه کشور ثالثی تعریف کنیم.

متکی گفت : ظرفیت‌های خوبی برای همکاری دو کشور در بخش اقتصادی وجود دارد. ما آماده‌ایم به همان میزانی که جمهوری چک آمادگی داشته باشد، روابط خود در این زمینه را توسعه دهیم.

بامباسوا معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک نیزضمن ابراز خوشحالی از سفر به کشورمان و بازدیدها و ملاقاتهایی که داشته است ، با تسلیم پیام وزیر خارجه آن کشور به وزیر امورخارجه ایران اظهار داشت: هدف اصلی سفر من به ایران در راستای ایده‌ای‌است که مذاکرات را بجای سکوت، توصیه می‌کند.

وی افزود: ما معتقدیم که گفتگو و مذاکره بهترین راه برای رسیدن به درک و تفاهم مشترک است، لذا آماده مذاکره و گفتگو در سطوح مختلف هستیم.

خانم بامباسوا با اعلام این که طرفهای ثالث نباید روابط ما یا شما را به گروگان بگیرند به سفر اعضای پارلمان آن کشور به‌ایران اشاره کرد وادامه گفتگوها میان دو کشور را مورد تاکید قرار داد.



