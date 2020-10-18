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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۸:۱۸

عباس سرخاب در گفتگو با مهر:

هم به فکری خوشبینم هم برای او نگرانم/استقلال مثل خیلی تیم‌ها نیست

هم به فکری خوشبینم هم برای او نگرانم/استقلال مثل خیلی تیم‌ها نیست

پیشکسوت آبی ها گفت: استقلال با خیلی از تیم های دیگر تفاوت دارد و این تیم دارای ده ها میلیون هوادار در داخل و خارج از کشور است.

عباس سرخاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال مثل خیلی دیگر از تیم‌های ایران نیست. این تیم چند ده میلیون هوادار دارد و این هواداران فقط در داخل کشور نیستند و ما تعداد زیادی هوادار خارج از کشور داریم.

وی بیان داشت: با احترام به همه عزیزان استقلالی و پیشکسوتان این باشگاه باید تاکید کنم در حال حاضر فکری گزینه خوب و شاید هم بتوان گفت بهترین گزینه برای استقلال بود. من هم به فکری خوشبین هستم و هم صادقانه می گویم برای او نگران هستم.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: خوشبین هستم چرا که می دانم فکری توانایی‌های خوبی در عرصه مربیگری دارد و نگرانم از این جهت که اگر مدیریت نتواند حمایت و پشتیبانی خوبی برای این تیم ایجاد کند، فکری هم در استقلال می سوزد و این اصلاً خوب نیست.

مهاجم پیشین آبی پوشان تصریح کرد: در سال‌های گذشته چه در عرصه فنی و چه در عرصه مدیریت مشکلات متعددی به چشم خورد که مانع از نتیجه گیری شده بود. تکرار مکرر این ناکامی‌ها هم هواداران استقلال را عاصی و خشمگین کرده و آنها هم دیگر توان تحمل تکرار این اتفاقات را ندارند. همانطور که گفتم فکر می‌کنم فکری توان اداره تیم از نظر فنی را داشته باشد و حالا این تیم مدیریتی است که باید در این خصوص خودی نشان دهد.

سرخاب در خصوص کادر فنی آبی پوشان گفت: به جز مظلومی و مرفاوی که هر کدام سال‌ها سرمربی استقلال بوده و بسیار باتجربه هستند، سایر دوستان جوان و کم تجربه هستند و باید از فرصت حضور در کادر فنی تیم بزرگی مثل استقلال به جهت کسب تجربه نهایت استفاده را ببرند.

کد مطلب 5047498

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