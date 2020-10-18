ماشین ساز داخلی، گرفتار حمایت های گمرکی از واردات

به گزارش خبرنگار مهر، بی شک یکی از راه‌های رونق اقتصادی و ثروت آفرینی توجه به صنایع مولدی است که می‌تواند چندین صنعت کوچک و متوسط را نیز به حرکت بیندازد. صنعت ماشین سازی به عنوان یکی از صنایع مادر علاوه بر پتانسیل بالای ایجاد اشتغال و ارز آوری، نقش بسزایی در رشد فناوری کشورها به عهده دارد.

یکی از توجیه‌های مسئولین در سال‌های گذشته برای حجم بالای واردات ماشین آلات خطوط تولید، افزایش تولید و ورود فناوری به کشور است. طبق آمار رسمی سالانه حدود ۱۰ درصد از کل واردات کشور به این کالاها اختصاص می‌یابد.

در این سال‌ها حمایت‌های قانونی از واردات ماشین آلات صنعتی نه تنها تأثیری بر رشد فناوری کشور نداشته بلکه منجر به درگیری کشور به بیماری مونتاژ شده است.

طبق بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی واردات کنندگان ماشین آلات صنعتی که مشابه داخلی ندارند از پرداخت حقوق ورودی معاف شده اند. نبود ساز و کار شفاف برای اعطای این معافیت و همچنین نبود اشراف کافی بر توانمندی‌های شرکت‌های داخلی از دیگر مشکلات این قانون است.

بی شک چنین قوانینی با ایجاد شرایط سخت و نابرابر برای تولیدکننده داخلی ماشین آلات، مانع شکوفایی صنعت ماشین سازی کشور خواهد شد.