دپوی هنر جهانی خراسان جنوبی/جهش تولید با حرکت لاک پشتی بازار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اقتصاد مقاومتی واژه‌هایی آشنا در بین مردم بوده که از سال‌ها پیش مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب بوده است و ایشان با نامگذاری شعار سال طی چند سال پیاپی پیرامون اقتصاد تلاش می‌کنند مردم و مسئولان را نسبت به این امر مهم متوجه سازند.

اگرچه تاکنون اقدامات کوچک و بزرگ زیادی در سطح کشور در راستای عمل به منویات رهبری انجام شده اما در این بین نمی‌توان از قصه همراهی مردم خراسان جنوبی در صحنه‌های مختلف انقلابی و مسائل اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی چشم‌پوشی کرد.

مردمانی که در کارنامه عملکردشان تاکنون ستاره‌هایی درخشان به ثبت رسانده و در عرصه اقتصاد مقاومتی هم همچون رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با شجاعت پا پیش گذاشته‌اند.

تاکنون افراد زیادی اعم از زن و مرد و پیر و جوان در این میدان حضور یافته و اقداماتی انجام داده‌اند اما هنوز هم گام‌های بزرگ برخی از افراد جای گفتن و نوشتن دارد.

گام‌هایی نظیر قدم‌های فاطمه ذاکریان که با احیای رشته حوله بافی یا همان «توبافی»، روستایش را جهانی کرده و افراد زیادی را به میدان مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن فراخوانده است.

شوک کرونا به «توبافی»

قدمت «توبافی» در خراسان‌جنوبی ۲۰۰ سال است که از ۱۰ سال پیش در روستای خراشاد از توابع بخش مرکزی بیرجند احیا شده است.

حوله بافی در خراشاد به عنوان رشته‌ای بومی با قدمتی دیرینه روزهای خوشی را سپری می‌کرد تا اینکه کرونا ویروس به استان و کشور پا نهاد.

اگرچه فعالیت این ویروس و خانه نشینی مردم به ویژه زنان، توجه عده زیادی را به سمت این رشته جلب کرد و جهش تولید به خوبی معنا شد اما جهشی در بازار فروش ایجاد نشده و این محصولات ارزشی در انبارها دپو شده است.

در حال حاضر نوسانات قیمت مواد اولیه اعم از نخ، محدود شدن بازارهای فروش و تعطیل شدن نمایشگاه‌های صنایع دستی به عنوان بزرگترین مشکلات پیش روی این حرفه قرار گرفته و هنرمندان خواستار رفع آنها هستند.

حال هنرمندان چشم انتظارند تا طرح‌های حمایتی مسئولان بتواند گره‌های موجود در صنعت حوله بافی را باز کرده و رونقی دوباره به این رشته دیرینه تزریق کند.

جهش تولید و رکود بازار فروش

مسئول شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: تاکنون هزار و ۶۰۰ نفر در این شرکت آموزش دیده و شناسنامه دار شده‌اند.

فاطمه ذاکریان از عضویت ۳۰۰ نفر در این شرکت خبر داد و افزود: با توجه به محدود شدن بازار فروش، تولیدات شرکت به سمت محصولات کاربردی مانند پیراهن مردانه، جلیقه مردانه، مانتو، تن پوش حمام و سارافن رفته است.

وی با اشاره به شیوع کرونا در استان بیان کرد: با توجه به خانه نشینی زنان، تولید جهش یافته اما جهشی در بازار ایجاد نشده است.

ذاکریان با بیان اینکه در حال حاضر فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی تنها بازار فروش تولیدات است، اظهار کرد: تعطیل شدن نمایشگاه‌های صنایع دستی و محدود شدن بازار باعث دپوی محصولات در انبار شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تولیداتمان از طریق بستر مجازی به شهرهایی مانند تهران، بروجرد، بندرعباس، گرگان، قم، نیشابور و زاهدان پست می‌شود.

مشکلاتی که با نخ گره می‌خورد

این بانوی کارآفرین خواستار حمایت مسئولان شد و افزود: از دستگاه‌ها خواستاریم صنایع دستی را در سبد هدیه‌هایشان قرار دهند.

ذاکریان ادامه داد: خواستاریم فروشگاهی از محصولات تولیدی استان در تهران برپا شود تا بتوانیم به راحتی تولیدات را به فروش برسانیم.

مسئول شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد با اشاره به دیگر مشکلات پیش روی این حرفه بیان کرد: در حال حاضر تمام مواد اولیه توسط کارخانه‌های داخل استان تأمین می‌شود.

وی نوسانات قیمت نخ را یکی از مشکلات پیش رو عنوان کرد و گفت: طی هفته گذشته هر کیلو نخ به قیمت ۵۶ هزار تومان بوده که امروز به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

این کارآفرین نمونه خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین هر کیلو نخ رنگی هفته پیش به قیمت ۶۸ هزار تومان بوده که امروز به کیلویی ۸۸ هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه قیمت‌ها هر روز رو به افزایش است، اظهار کرد: در نوسانات قیمت و بازار به تولید کننده ظلم زیادی می‌شود.

مسئولان حمایت کنند

ذاکریان با بیان اینکه با قیمت‌های کنونی، بازار فروش فعلی را هم از دست می‌دهیم، افزود: از مسئولان خواستاریم نسبت بر وضعیت فعلی نظارت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام شده از هنرمندان بیان کرد: مقرر شده به خانوارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلات پرداخت کنند که تعداد زیادی هنوز این تسهیلات را دریافت نکرده‌اند.

ذاکریان ادامه داد: همچنین در سفر آقای نوبخت به طبس مقرر شده سه هزار از هنرمندان خراسان جنوبی تحت پوشش حمایتی قرار گیرند که گامی ارزشمند است.

وی با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا و محدود شدن آموزش‌ها، از اوایل شهریور ماه سال جاری ۱۲ نفر آموزش دیده‌اند، اظهار کرد: خواستاریم به افراد آموزش دیده تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان پنج یا ۱۰ میلیون تومان اعطا شود تا بتوانند حداقل‌های لازم برای ایجاد کسب و کار را تهیه کنند.

وی ادامه داد: همچنین خواستاریم ضامن‌های بانکی برای دریافت تسهیلات این قشر حذف شود.

حرف آخر

اگرچه سرنوشت این هنر، منسوخ شدن در گذر زمان نبود و زنی با همت مردانه‌اش توانست جانی تازه به این هنر در حال فراموشی دهد و سودای جهانی شدن را در سر بپروراند، اما حال که کرونا نفس این هنر دیرینه را به شماره انداخته وقت آن رسیده که مسئولان پا در میدان گذاشته و با حمایت از هنرمندان مرهمی بر آلام شأن بگذارند.