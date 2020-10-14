تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم در اندیمشک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهید مهدی نظری در بیستم خرداد ماه سال ۹۵ در منطقه حلب سوریه به شهادت رسید اما پیکر پاکش به وطن بازنگشت. این شهید پس از چهار سال و چهار ماه دوری از وطن سرانجام در بیستم مهرماه سال جاری تفحص و به وطن بازگشت.

بعد از ظهر دیروز مراسم وداع با این شهید گرانقدر در گلزار شهدای گمنام اندیمشک برگزار شد.

این مراسم از میدان شهدای مدافع حرم این شهرستان آغاز و تا گلزار شهدا ادامه داشت. مراسم با رعایت کامل اصول بهداشتی و استقرار کارشناسان بهداشت همچنین توزیع ماسک برگزار شد.

پیکر پاک این شهید بعد از مراسم تشیع در قطعه شهدای مدافع حرم گلزار شهدای اندیمشک آرام گرفت.