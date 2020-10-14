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۲۳ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۱

وزیر جهاد عنوان کرد:

محصولات گواهی‌شده ضامن سلامت و امنیت غذایی

محصولات گواهی‌شده ضامن سلامت و امنیت غذایی

وزیر جهاد گفت: امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون غذا برای جمعیت رو به رشد و نیز توسعه پایدار نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از نهاده‌ها برای ثبات امنیت غذایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی غذا، تصریح کرد: امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون غذا برای جمعیت رو به رشد و نیز توسعه پایدار نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از نهاده‌ها برای ثبات امنیت غذایی است.

متن پیام کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

۲۵ مهرماه (۱۶ اکتبر) روز جهانی غذا را به همه دست‌اندرکاران حوزه غذا «از مزرعه تا سفره» تبریک عرض می‌نمایم و از خدمات فعالان این حوزه در اجرایی نمودن نظام تولید محصول گواهی شده، بهبود محتوای مواد مغذی در محصولات، پایش کیفیت و سلامت محصولات و ارتقا سهم نهادهای بیولوژیک در سبد آفت کش‌ها و کودهای مصرفی سپاسگزارم.

امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون غذا برای جمعیت رو به رشد و نیز توسعه پایدار نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از نهاده‌ها برای ثبات امنیت غذایی است. لذا تلاش تمامی دست‌اندرکاران مؤثر در چرخه تولید تا مصرف محصولات نیازمند برنامه‌ریزی مدون و منسجم و افزایش حداکثری از سطح تعاملات فی مابین داخل و خارج بخش با رویکرد استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مختلف می‌باشد. امید است به یاری ایزد منان و با تلاش همگانی و جهادی دست در دست هم در سال جهش تولید بتوانیم گام‌های بلندی در مسیر ارتقا سلامت و امنیت غذایی مردم شریف و عزیز ایران برداریم.

کد مطلب 5047881

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