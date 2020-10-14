به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی غذا، تصریح کرد: امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون غذا برای جمعیت رو به رشد و نیز توسعه پایدار نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از نهاده‌ها برای ثبات امنیت غذایی است.

متن پیام کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

۲۵ مهرماه (۱۶ اکتبر) روز جهانی غذا را به همه دست‌اندرکاران حوزه غذا «از مزرعه تا سفره» تبریک عرض می‌نمایم و از خدمات فعالان این حوزه در اجرایی نمودن نظام تولید محصول گواهی شده، بهبود محتوای مواد مغذی در محصولات، پایش کیفیت و سلامت محصولات و ارتقا سهم نهادهای بیولوژیک در سبد آفت کش‌ها و کودهای مصرفی سپاسگزارم.

امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون غذا برای جمعیت رو به رشد و نیز توسعه پایدار نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از نهاده‌ها برای ثبات امنیت غذایی است. لذا تلاش تمامی دست‌اندرکاران مؤثر در چرخه تولید تا مصرف محصولات نیازمند برنامه‌ریزی مدون و منسجم و افزایش حداکثری از سطح تعاملات فی مابین داخل و خارج بخش با رویکرد استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مختلف می‌باشد. امید است به یاری ایزد منان و با تلاش همگانی و جهادی دست در دست هم در سال جهش تولید بتوانیم گام‌های بلندی در مسیر ارتقا سلامت و امنیت غذایی مردم شریف و عزیز ایران برداریم.