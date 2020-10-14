معرفی بانک صادرات به عنوان بانک برتر در ارائه تسهیلات صنعت نفت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان در «همایش ملی سالانه نفت ایران (٢٠٢٠ OILEX) با بیان این مطلب اظهار کرد: چهار عامل تحریم، تورم، افزایش ۱۰۰ درصدی نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمبود منابع بانکها موجب شد تا طرح طراوت با هدف کاهش هزینه تولید و افزایش توان تسهیلات دهی نظام بانکی از طریق امکان تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی توسط بانک صادرات ایران ارائه شود.
وی اظهار کرد: پیشبینی افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه و افزایش شدید نیاز به منابع مالی و همچنین تداوم خریدهای نقدی در بازار و افزایش بهای تمام شده در تمامی بخشهای اقتصادی کشور اصلیترین مشکل موجود بود که استمرار تولید را در بنگاهها تهدید میکرد و بانک صادرات ایران با تدوین «طراوت» (طرح اعتباری ویژه تولید)، مجدداً اعتبار را به بازار برگرداند، به طوری که میتوان با استفاده از ظرفیت اعتبارات اسنادی ریالی بانک صادرات ایران در قالب این طرح در هر دو بخش طراوت «تولید» و طراوت «توسعه» و افزایش فروش اعتباری در زنجیره تولید تا مصرف این مشکل را برطرف کرد.
نایب رئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران افزود: این بانک با هدف کمک به ایجاد و توسعه واحدهای جدید تولیدی و خدماتی و همچنین افزایش ظرفیت تولید یا خدمات این واحدها از طریق نوسازی و جایگزینی ماشینآلات و تأسیسات، علاوه بر طرح «طراوت تولید»، طرح «طراوت توسعه» را با استفاده از مکانیسم اعتبارات اسنادی ریالی در دستور کار دارد و برای حمایت از صنعت نفت کشور و توسعه دستاوردهای نفت، گاز و پتروشیمی از تمام ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.
وی در این همایش که با حمایت بانک صادرات ایران و حضور مدیران عامل و فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نمایندگان بانکها و بیمهها برگزار شد، افزود: بر اساس طرح طراوت «توسعه»، صاحبان و مدیران شرکتها، صنایع و واحدهای فعال تولیدی و خدماتی میتوانند برای ایجاد، توسعه، نوسازی، بهسازی و جایگزینی ماشینآلات در خطوط تولیدی و گسترش تولیدات خود، منابع مالی مورد نیاز را به صورت نسیه از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مدتدار در شعب بانک صادرات ایران به نفع پیمانکار یا فروشنده تأمین کنند.
نایب رئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه طرح «طراوت توسعه» نسخه جدید طرح اولیه «طراوت» بوده و به صورت ویژه، تأمین مالی اجرای طرحهای توسعهای واحدهای تولیدی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی مدتدار تسهیل میکند، افزود: با استفاده از قابلیتهای این طرح، پیمانکاران و فروشندگان ماشینآلات، تجهیزات و تأسیسات که از طریق اعتبار اسنادی داخلی مدتدار (فروش به صورت نسیه حداکثر ٣٦٠ روزه در قبال گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدتدار بانک صادرات ایران)، اقدام به فروش محصولات و خدمات خود کردهاند، میتوانند اسناد یاد شده را در قالب عقد خرید دین نزد شعب بانک صادرات ایران تنزیل و یا مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی به پشتوانه اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده به نفع آنها، خریداری کنند.
وی با بیان اینکه طرح طراوت یک طرح عملیاتی است، افزود: بانک صادرات ایران در سال گذشته در قالب طرح طراوت و به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات اسنادی ریالی صادر کرد که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن تنزیل شده و در این میان تأمین مالی سه شرکت پتروشیمی بزرگ کشور در قالب این طرح توسط بانک صادرات ایران انجام شده است.
یوسفیان از عملیاتی شدن طرح طراوت در بیش از ٥٢٠ شعبه بانک صادرات ایران خبر داد و تاکید کرد: کمک به کاهش هزینه تولید و هزینههای مالی بنگاهها، تسهیل دریافت تسهیلات و کمک به اشتغال و استمرار تولید از مهمترین اهداف این طرح است و بر اساس مکانیسم این طرح، نقدینگی تخصیص یافته در جای ویژه خود در بنگاهها هزینه خواهد شد و به بازارهای موازی ورود نخواهد کرد.
در پایان این همایش نشان OILEX٢٠٢٠ به بانک صادرات ایران به عنوان بانک برتر در ارائه طرحهای تسهیلاتی به صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور اعطا شد.
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