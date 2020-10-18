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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۸:۲۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

سردار تقی‌زاده:در تولید«جنگنده کوثر» به موفقیت‌های عالی رسیده‌ایم

سردار تقی‌زاده:در تولید«جنگنده کوثر» به موفقیت‌های عالی رسیده‌ایم

جانشین وزیر دفاع گفت: در تولید جنگنده بمب افکن بومی کوثر به موفقیت‌های عالی دست یافته‌ایم و مردم در دهه مبارک فجر خبرهای بسیار خوبی را خواهند شنید.

سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری و اقدامات صورت گرفته در وزارت دفاع برای تحقق این خواست فرماندهی کل قوا، گفت: در وزارت دفاع اقدامات بسیاری خوبی را در راستای تحقق جهش تولید انجام دادیم.

وی برنامه‌ریزی در جهت توسعه تولید صنایع موشکی را یکی از مهمترین راهبردهای وزارت دفاع برای تحقق شعار سال اعلام کرد و گفت: به صورت گسترده اقدامات بسیار مجدانه‌ای در توسعه صنایع موشکی و به خصوص برای موشک‌های دقیق و نقطه زن انجام داده‌ایم.

جانشین وزیر دفاع درباره اقدامات این وزارت خانه در حوزه موشک‌های کروز نیز، گفت: اقدامات مجموعه صنعت دفاعی کشور در عرصه موشک‌های کروز نیز بسیار فاخر بوده است و این مسیر همچنان ادامه دارد.

سردار تقی زاده تصریح کرد: در عرصه دریا و پدافند هوایی نیز خوشبختانه اقدامات بسیار قابل توجه و خوبی انجام شده است البته این روند جهشی در عرصه تولید تجهیزات دفاعی در دیگر حوزه‌ها نیز به همین شکل است و در تولید جنگنده بمب‌افکن بومی کوثر نیز به موفقیت‌های عالی دست یافته‌ایم و این روند را با جدیت و تلاش مضاعف ادامه خواهیم داد و مردم شریف ایران در دهه مبارک فجر خبرهای بسیار خوبی را خواهند شنید.

کد مطلب 5048350
هادی رضایی

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    نظرات

    • اسدالله GB ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
      2 4
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      مدت هاست که از جنگنده قاهر ۳۱۳ خبری منتشر نشده است. آیا این پروژه همچنان پابرجاست؟
    • حسین IR ۰۶:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
      1 3
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      کوثر به مرحله ی ظهور رسیده میشه آنرا به روز کرد اما کار قاهر به کجا رسید این از همه مهمتر است چون قول‌های پرواز و مانور در آسمان داده شده که به تعویق افتاده تو این دوره حساس خبر خوب در در این مورد و پیشرفت کار خیلی مهم است
    • مهدی IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
      2 2
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      ای کاش این روحیه در سایر عرصه ها بخصوص اقتصاد و تولید هم دیده میشد

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