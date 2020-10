به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حبیبی در این نشست که با حضور وزیر آموزش و پرورش، مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات فناوری اطلاعات و به‌صورت ویدئوکنفرانس و از طریق شبکه شاد برگزار شد، با اشاره به اینکه سند تحول آموزش‌وپرورش راهکارهایی را برای توسعه فناوری نوین پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری در هر یک از شهرستان‌ها تا پایان برنامه ششم، توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات (اینترانت) در مدارس، تولید و به‌کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش آموزان و مدارس با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و الکترونیکی کردن محتوای کتاب‌های درسی، اصلاح و به‌روزآوری روش‌های تعلیم و تربیت، گسترش بهره‌برداری از ظرفیت آموزش‌های غیرحضوری و مجازی در برنامه‌های آموزشی و تربیتی ویژه معلمان، دانش آموزان و خانواده‌های ایرانی در خارج از کشور، ایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر در درون ساختار نظام تعلیم و تربیت و … از جمله راهکارها این حوزه تا پایان برنامه ششم توسعه کشور است.

وی افزود: استراتژی‌های فناوری اطلاعات را هم‌راستا بودن تعریف کلیه پروژه‌های ICT با یکدیگر، در نظر گرفتن معماری اطلاعات مناسب در سازمان، در نظرگرفتن اولویت‌های سازمان در تخصیص منابع و بودجه، بنیان‌گذاری تصمیمات اتخاذ شده در حوزه ICT بر اساس استراتژی‌های صحیح است.

حبیبی فناوری اطلاعات را ابزاری برای توسعه عدالت آموزشی و برای تحول در دستگاه آموزش‌وپرورش دانست و تصریح کرد: فرزندان ما باید در مدارس مهارت‌های فناوری اطلاعات را به‌خوبی فراگرفته و برای زندگی موفق در جامعه فردا آماده شوند.

وی استراتژی‌های فناوری اطلاعات در آموزش‌وپرورش را در حوزه نیروی انسانی، فرآیند یاددهی- یادگیری آموزش زیرساخت، سیاست‌ها و مدیریت یکپارچه دانست و ادامه داد: هدف‌های کلان در نظام مدارس هوشمند ایجاد عدالت آموزشی، ایجاد محیطی پویا و جذاب، ارزیابی متناسب بااستعدادها، رشد مهارت‌های ذهنی، جسمی، عاطفی، توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی فرهنگیان، اثربخشی و افزایش کارایی، مشارکت خانواده در فرآیند یاددهی – یادگیری و تحول در نظام برنامه‌ریزی است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهبردهای کلان در نظام مدارس هوشمند را توسعه خلاقیت، شیوه‌های آموزشی دانش‌آموز محور، پژوهش، جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، به‌روز بودن معلمان، فناوری اطلاعات در شیوه تدریس، اداره امور مدرسه و افزایش انگیزه شغلی مدیران و معلمان عنوان و اعلام کرد: برنامه‌های آینده در این حوزه پردازش ابری، Cloud Computing، کتاب الکترونیکی Digital Book vs Text Book واقعیت مجازی و همچنین واقعیت افزوده VRAR to be Learn است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت سامانه‌های آموزش‌وپرورش ازجمله؛ سامانه حقوق، سامانه پرسنلی، سامانه بکفا، سامانه دانا، سامانه سناد و سامانه یونیت در این مدیریت انجام می‌شود، اظهار کرد: در آینده نزدیک این سامانه‌ها ساماندهی خواهد شد و سامانه جامع یکپارچه منابع انسانی، مالی و دانش‌آموزی تشکیل خواهد شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سامانه جامع و یکپارچه منابع انسانی را شامل؛ سامانه جامع منابع انسانی، حضوروغیاب، تشکیلات و روش‌ها، تشکیل پرونده، پرسنلی، جذب و استخدام، پروفایل، کارت پرسنلی، سامانه جامع منابع انسانی، بکفا، نقل و انتقالات، مأموریت، کارگزینی، استمرار خدمت و ارزیابی عملکرد کارکنان برشمرد.

وی سامانه جامع مالی را شامل؛ حقوق و دستمزد، حسابداری، تعهدی، دریافت و پرداخت، اموال و انبارداری، حسابداری مدارس و ذی‌حسابی عنوان کرد.

حبیبی گفت: امور فنی و راهبری مرتبط با شاد نظیر قابلیت‌های جدید شاد و ارتباط داده‌ای آن با سناد و … راه‌اندازی سامانه (ticketing)، برنامه‌ریزی در خصوص تهیه محتوای آموزشی جهت استفاده از دوره‌های ضمن خدمت و توانمندسازی معلمان در شاد، طراحی و استقرار اطلس آموزشی و وضعیت دسترسی دانش آموزان به شبکه و ابزارهای هوشمند در کشور، طراحی و پیاده‌سازی زیرسامانه کوچ، طراحی سامانه استعلام الکترونیکی مدرک تحصیلیemt.medu.ir، فرآیند برگزار آزمون‌های المپیاد و سمپاد پایه هفتم و دهم و اعلام نتایج آن و… از جمله فعالیت‌های دیگر دفتر فناوری اطلاعات است.