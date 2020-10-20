شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراضات پی در پی هواداران استقلال و پرسپولیس و نگرانی آنها بابت شرایط تیم‌هایشان گفت: مشکلات استقلال و پرسپولیس حل شدنی نیست. مادامی که این دو تیم زیر نظر وزارت ورزش هستند و دولتی اداره می‌شوند، تغییری در این روند به وجود نخواهد آمد.

وی افزود: نزدیک به پنج سال است استقلال بیشترین ضربه را از همین دولتی بودن خورده است. هواداران این تیم آب خوش از گلویشان پائین نرفته، بدهکاری تیم زیاد است. بدون هیچ دلیلی سرمربی تیم عضو می‌شود و اتفاقاتی رخ می‌دهد که فقط در فوتبال ایران است. حالا بعد از گذشت ۵ سال پرسپولیسی‌ها در چنین شرایطی قرار گرفتند و دست به اعتراض مقابل مجلس شورای اسلامی زدند. همانطور که در این چند سال، بازیکنان استقلال یک به یک از این تیم جدا شدند و دست‌هایی پشت پرده بود که اجازه نمی‌داد این تیم قدیمی به آرامش برسد.

بیانی تصریح کرد: تغییرات زیاد در مدیریت استقلال و جابجایی سرمربیان این تیم بنا به دلایل مختلف باعث شد تا استقلال در این چند سال از قهرمانی دور شود اما در مجموع اگر قرار بود این دو تیم به آرامش برسند باید وزارت ورزش دست از سر آنها برداشته و این دو تیم را به بخش خصوصی واگذار کند. اگرچه چندین بار سناریوی تکراری واگذاری دو تیم به بخش خصوصی جریان گرفت اما همه فهمیدند که وزارت ورزش مایل نیست چنین اقدامی صورت بگیرد.

کاپیتان سابق استقلال در مورد شرایط این روزهای استقلال خاطرنشان کرد: تغییرات زیادی در استقلال به وجود آمد. از کادر مدیریتی تا کادر فنی و حالا هدایت استقلال را یکی از متعصب‌ترین بازیکنان این تیم به عهده گرفته است. فکری راه سختی را در پیش دارد. باید بداند که همان مانند مربیان سابق استقلال، کارشکنی‌هایی برای او هم به وجود می‌آید بنابراین باید هوشیار باشد و اجازه ندهد کسانی که حاشیه سازی می‌کنند به تیم نزدیک شوند.

وی در مورد دستیاران فکری اظهار داشت: صمد مرفاوی از تجربه بالایی برخوردار است. او خودش سرمربی استقلال بوده و می‌تواند کمک موثری به فکری کند. ضمن اینکه مظلومی که به عنوان سرپرست در تیم مشغول به کار است یکی از مربیان موفق استقلال بوده و می‌تواند از تجربیاتش برای موفقیت استقلال استفاده کند.

بیانی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا به آینده استقلال امیدوار هستید یا خیر؟ گفت: استقلال یک تیم بزرگ است. به آینده این تیم امیدوارم چون می دانم هوادارانش در سخت‌ترین شرایط دست از حمایت تیمشان بر نمی‌دارند. آرزو می‌کنم بعضی‌ها که دشمن قسم خورده استقلال هستند دست از سر این تیم برداشته و اجازه دهند امسال استقلال کارش را با آرامش ادامه دهد.