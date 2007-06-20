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۳۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

مدیرعامل باشگاه راه آهن تهران در گفتگو با مهر :

شرایط برای شکست فولاد مهیاست / برای تمدید قرارداد میثاقیان پس از برگزاری بازی پلی اف تصمیم گیری می شود

بیژن شیری گفت : تیم ما در آمادگی کامل به دیدار فولاد خوزستان می رود و شرایط برای شکست این تیم از هر نظر مهیاست.

مدیرعامل باشگاه راه آهن تهران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : تیم راه آهن با توجه به پیروزی های اخیر به اوج آمادگی روحی و توان جسمانی رسیده است و شرایط از هر نظر مهیا برای شکست فولاد خوزستان در اصفهان است.

وی در خصوص اینکه " چرا باشگاه راه آهن به میزبانی شهر اصفهان در مسابقات مرحلع پلی اف لیگ برتر معترض بوده است؟" ، گفت : همه می دانند عزیزان خوزستانی ما در زمان جنگ به استان اصفهان نقل مکان کردند و منطقه فولاد شهر محل اسکان جمع زیادی از آنهاست. با این وجود مایه تعجب است که چرا فدراسیون فوتبال با آگاهی از اینکه فولاد خوزستان به دیدارنهایی مسابقات پلی اف لیگ برتر راه یافته بود در ابتدا رای به برگزاری این بازی در فولاد شهراصفهان داد.

شیری خاطرنشان ساخت: به هرصورت اینکه فدراسیون فوتبال به درخواست  باشگاه راه آهن واکنش نشان داده و محل برگزاری بازی نهایی مسابقات فوتبال پلی اف لیگ برتر را به ورزشگاه نقش جهان تغییر داده است برای ما امتیازی هرچند کوچک محسوب می شود و جای تشکر دارد.

مدیرعامل باشگاه راه آهن تهران پاسخگویی درخصوص اینکه چرا تیم فوتبال راه آهن در فصل جاری مسابقات لیگ برتر به نتیجه لازم نرسید را به پس از برگزاری بازی برابر فولاد خوزستان موکول کرد و گفت: در خصوص تمدید قرارداد اکبرمیثاقیان نیز پس از این مسابقه تصمیم گیری خواهیم کرد.

کد مطلب 504917

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