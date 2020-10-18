کشف ۲۰ تن چوب قاچاق در شهرستان بهار/ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: مأموران انتظامی شهرستان بهار حین کنترل محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان بهار به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و پس از هماهنگی قضائی آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این کامیون‌ها ۲۰ تن چوب جنگلی قاچاق و فاقد مجوز که ارزش آنها برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال ارزیابی شده کشف و دو متهم در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار تاکید کرد: برخورد قاطعانه پلیس با ورود انواع کالای قاچاق و غیرمجاز از جمله چوب‌های جنگلی به عنوان یکی از منابع طبیعی مهم و ثروت ملی کشور در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.



