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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۹:۰۶

فرمانده انتظامی بهار عنوان کرد:

کشف ۲۰ تن چوب قاچاق در شهرستان بهار/ ۲ متهم دستگیر شدند

کشف ۲۰ تن چوب قاچاق در شهرستان بهار/ ۲ متهم دستگیر شدند

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف ۲۰ تن چوب جنگلی قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: مأموران انتظامی شهرستان بهار حین کنترل محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان بهار به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و پس از هماهنگی قضائی آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این کامیون‌ها ۲۰ تن چوب جنگلی قاچاق و فاقد مجوز که ارزش آنها برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال ارزیابی شده کشف و دو متهم در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار تاکید کرد: برخورد قاطعانه پلیس با ورود انواع کالای قاچاق و غیرمجاز از جمله چوب‌های جنگلی به عنوان یکی از منابع طبیعی مهم و ثروت ملی کشور در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.


 

کد مطلب 5049179

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