رژیم حقوقی کنونی پاسخگوی مسائل کشورهای حاشیه خزر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، المار محمد اف وزیر خارجه آذربایجان پیش از ظهر امروز در نشست افتتاحیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: ما امروز شاهد افزایش روز افزون اهمیت دریای خزر هستیم و حقیقت آن است که این دریا شرایط ژئوپولیتیک جدیدی را در منطقه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به مذاکرات طولانی مدت کشورهای حوزه دریای خزر درباره رژیم حقوقی این دریا افزود: در حال حاضر رژیم حقوقی که در مسائل مربوط به خزر اعمال می شود جوابگوی مسایل کشورهای این حوزه نیست و علیرغم موارد مثبتی که در آن هست بسیاری ازمسایل را بی پاسخ رها می کند.

محمد اف، ادامه داد: موافقتنامه ای که آذربایجان و قزاقستان امضاء کرده اند مبنای خوبی برای مسایل منطقه ای را فراهم کرده و روش تقسیم بستر با خط میانی می تواند برای حل مسایل مورد اختلاف مورد استفاده قرار گیرد، ضمن اینکه ویژگی های جغرافیایی مورد نظر طرف های مختلف را نیز تامین می کند.

وزیر خارجه آذربایجان همچنین گفت: با توجه به حاکمیت کشورهای ساحلی دریای خزر و اصول کنوانسیون، رژیم حقوقی می‌تواند در سطوح بالا مورد بحث و بررسی کشورهای مختلف قرار گیرد.

وی اظهار داشت: ما برای همکاری های بین المللی در خصوص منابع انرژی اهمیت زیادی قائل هستیم و مواضع آذربایجان در این خصوص تامین کننده نظر همه کشورها است.

محمد اف، خط لوله باکو - تفلیس - جیحان را از جمله عوامل ثبات در منطقه خواند و افزود: ما از پیوستن سایر کشورهای حوزه خزر به این پروژه استقبال می کنیم و معتقدیم همکاری های بین المللی باعث ایجاد امنیت استراتژیک می شود.

وی بر لزوم همکاری کشورهای حوزه دریای خزر برای مقابله با تروریسم بین الملل، قاچاق سلاح ومواد مخدر تاکید کرد وگفت: برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر می تواند به شکوفایی نظرات مربوط به این حوزه و نزدیکی دیدگاه کشورها در این خصوص منجر شود.

وزیر خارجه آذربایجان، همچنین از آمادگی کشورش برای استقرار دبیرخانه کنوانسیون زیست محیطی دریای خزر در باکو خبر داد.