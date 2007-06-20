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۳۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

معاون وزیر امور خارجه در گفتگو با مهر :

مواضع ایران و روسیه درباره خزر به هم نزدیک ترشده است

مواضع ایران و روسیه درباره خزر به هم نزدیک ترشده است

مهدی صفری نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر گفت: با نزدیکی ایران و روسیه چشم انداز خوبی برای حل مشکلات دریای خزر ایجاد شده است.

مهدی صفری نماینده ویژه کشورمان در ر‍ژیم حقوقی دریای خزر در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این  سئوال که مهمترین چالش های حقوقی و سیاسی دریای خزر را در مقطع فعلی چه می دانید، گفت : مهمترین چالش های موجود در نظام حقوقی و سیاسی دریای خزر، حضور نیروهای بیگانه و ثالث، مسائل مربوط به امنیت و تروریسم است.

معاون وزیر خارجه کشورمان چالش های درجه دوم دریای خزر را "‌عبور خط لوله از زیر دریا" و "مسائل مربوط به تقسیم بستر و منابع زیردریایی خزر" توصیف کرد.

صفری گفت: مواضع ایران و روسیه درباره خزر بسیار نزدیک است و اخیرا نزدیک تر هم شده است.

وی افزود:  حالت سابق 1+4 که ایران در یک طرف و همه کشورهای ساحلی خزر در طرف دیگر معادله بودند، ‌برطرف شده است.

نماینده وی‍ژه کشورمان در دریای خزر گفت: با نزدیکی ایران و روسیه در مسائل خزر چشم انداز خوبی برای حل مسائل خزر ایجاد شده است.

کد مطلب 504922

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