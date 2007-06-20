مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر هر چه سریعتر نهایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مارات تاژین وزیر خارجه قزاقستان که پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران سخن می گفت، اظهار داشت: حقیقت آن است که آنچه در عمل در عرصه توسعه دریای خزر رخ می دهد بسیار جلوتر از روند مذاکرات مربوط به آن است.

وی با تاکید بر لزوم تعبیه چارچوب هایی برای مذاکرات کشورهای ساحلی دریای خزر افزود: در حال حاضر مسائل بسیاری از جمله سهمیه بندی مربوط به صید ماهی چندان به طور دقیق در حوزه خزر انجام نمی شود و همکاری متقابل همه کشورهای ساحلی برای تولید وتکثیر آبزیان خزر ضروری است.

تاژین ادامه داد: توافقات کشورهای حوزه خزر می تواند الگویی مناسب برای کشورهای جنوبی قرار گیرد و درهمین چارچوب احداث خط لوله باید مورد بررسی کارشناسانه تمام طرف ها قرار گیرد.

وزیر خارجه قزاقستان، با اشاره به همکاری های کشورش با جمهوری اسلامی ایران در پروژه های مختلف ابتکار قزاقستان برای کنترل و تبادل تسهیلات در اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو را مورد اشاره قرار داد و امیدواریم اجلاس امروز گام بزرگی در جهت توافقات آتی باشد.

وی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه امیدواریم هر چه سریعتر مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شود ، افزود: مباحثی همچون اصول نظامی، شرایط لوله گذاری، مرز بندی و شرایط صید ماهی از جمله مسائلی است که باید در همه مذاکرات بررسی و نهایی شود.