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۳۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۷

یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد:

نگرانی آمریکا از بهداشت روانی دیپلماتهای خود در عراق و افغانستان

یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا شب گذشته در کنگره، از انجام تحقیقات این وزارتخانه برای کمک بهتر به دیپلماتها به منظور مقابله با استرس در مکانهایی همچون عراق و افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"لورنس براون" رئیس دفتر سرویسهای پزشکی وزارت امور خارجه آمریکا در کمیته فرعی مجلس نمایندگان این کشور تصریح کرد که دفتر وی تحقیقاتی را در اول ژوئن(11 خرداد) انجام داده و نتایج را ظرف یک ماه جمع آوری خواهد کرد.

وی افزود:"جنگ در عراق و افغانستان سطح دیگری از استرس را با توجه به سطوح بالا و تلاقی گسترده خشونتها نشان می دهد که در نتیجه تعداد بیشتری از کارکنان سرویسهای خارجی را در مقایسه با حوادث گذشته درگیر می کند."

براون خاطر نشان کرد: نتیبجه این امر افزایش عکس العملهای تند اضطراب است و ممکن است که با افزایش تعداد کسانی روبرو شویم که به اختلالات فشار روانی مبتلا می شوند."

از سوی دیگر، بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، سرویسهای بهداشت روانی ارتش آمریکا از پرسنل و پول کافی برای رسیدگی مناسب به تعداد رو به افزایش شمار نظامیانی که از عراق و افغانستان باز می گردند، برخوردار نیستند.

در این گزارش آمده است:" سیستم نظامی منابع ، پول و یا پرسنل کافی برای حمایت مناسب از سلامت روانی اعضای سرویس و خانواده های آنها در زمان صلح و در طول درگیری، در اختیار ندارد ."

بر پایه این گزارش، نتایج تحقیقات از نظامیان در حدود سه و 4 ماه پس از بازگشت از عراق و افغانستان نشان داد که 38 درصد از نظامیان و 31 درصد از نیروهای دریایی از بیماری های روانی رنج می برند.

کد مطلب 504938

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