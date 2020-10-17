به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه چینی کتاب «قصه‌های ما مثل شد» اثر محمد میرکیانی با شمارگان پنج هزار نسخه، ۳۹۸ صفحه و بهای ۶۸ یوان توسط انتشارات هواوین و با مشارکت مرکز انتشارات فرهنگی جاده ابریشم و رایزنی فرهنگی ایران در چین، منتشر شد. مترجمان این کتاب خانم‌ها ما شیو یان و گوان یوان هستند.

نویسنده این‌اثر، مجموعه ۱۱۰ قصه را از متون فارسی استخراج کرده و درباره مایه قصه‌ای آنها و سپس چگونگی تبدیل شدن آنها به مثل سخن گفته است. این کتاب که برنده جایزه کتاب سال نیز شده است از اهمیت زیادی در فرهنگ عامیانه برخوردار است. در این کتاب عنوان‌هایی از قصه‌ها و مثل‌هایی همانند: «تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود»؛ «بالاتر از سیاهی رنگی نیست»؛ «عطایش را به لقایش بخشید»؛ «تو نیکی می‌کن و در دجله انداز»؛ «هفت خوان رستم»؛ «عهد بوق»؛ «ماست‌ها را کیسه کرد»؛ «کینه مشتری» و «بادمجان دورقاب چینی» خوانده می‌شود.

رایزنی فرهنگی ایران در چین، سال‌های گذشته به ترجمه این‌اثر به زبان چینی اقدام کرده بود و در ماه‌های گذشته نیز به توضیح برخی از مثل‌ها برای انطباق با محیط اقدام کرد.