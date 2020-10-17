فوت ۱۷۲ بیمار کرونایی در استان/وضعیت بحرانی در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه جمعه شب در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: امروز ۳۳۸ نمونه از آزمایشگاه مولکولی یاسوج دریافت شد که بیشترین موارد کرونای مثبت مربوط به شهرستان بویراحمد با ۱۰۰ مورد است.

وی با بیان اینکه شرایط شهرستان بویراحمد از وضعیت قرمز فراتر رفته است، گفت: با این روند شرایط این شهرستان بحرانی‌تر خواهد شد.

یزدان پناه با اشاره به اینکه ۳۲۴ بیمار قطعی و مشکوک کرونا در بیمارستان معین کرونا بستری هستند، اظهار کرد: ۱۲۶ بیمار قطعی در بین این افراد شناسایی شده و ۲۲ بیمار نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بی تفاوتی، ساده انگاری و سهل انگاری در رعایت پروتکل‌ها را از عوامل ایجاد شرایط فعلی دانست و گفت: خانه امن ترین مکان برای گروه‌های آسیب پذیر است.