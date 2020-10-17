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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۹:۱۹

مدیر جهاد کشاورزی بدره خبر داد

آغاز برداشت برنج از شالیزارهای بدره

آغاز برداشت برنج از شالیزارهای بدره

ایلام- مدیر جهاد کشاورزی بدره از آغاز برداشت برنج در سطح ۱۲۰ هکتار از شالیزارهای بدره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیعلی پور محمد با اشاره به اینکه محصول برنج شالیزارهای این شهرستان در سال جاری با کیفیت و پر بارتر بوده است، افزود: حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت برنج اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود امسال شاهد افزایش ۱۰ درصدی عملکرد تولید این محصول نسبت به سال گذشته باشیم.

به گفته سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بدره ارقام پرمحصول برنج از نوع عنبربو، شمشیری و طارم در این شهرستان کشت می‌شود.

وی افزود: کار برداشت برنج از این شالیزارهای شهرستان بدره آغاز شده و تا پایان مهر ماه ادامه دارد. 

شهرستان بدره با ۲۰ هزار نفر جمعیت در ۸۵ کیلومتری ایلام قرار دارد.

کد مطلب 5049702

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