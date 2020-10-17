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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۹:۳۷

تازه‌ترین اظهارنظر استراماچونی درباره استقلال و فوتبال ایران

تازه‌ترین اظهارنظر استراماچونی درباره استقلال و فوتبال ایران

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال گفت: امیدوارم روزی محبت هواداران فوتبال ایران را جبران کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «پشن اینتر» در آستانه دیدار دو تیم آث میلان و اینترمیلان ایتالیا گفتگویی را با آندره استراماچونی در این ارتباط انجام داده است. استراماچونی پیش از سرمربیگری در استقلال، حضور روی نیمکت تیم اینتر را در کارنامه خود داشته است.

گفتگو با استراماچونی پیش از صحبت درباره دربی میلان، به تجربه این مربی در تیم استقلال و کار در کشور ایران اختصاص داشت.

این مربی ایتالیایی در خصوص استقلال گفت: متاسفانه ترک تیم زمانی که در رده نخست جدول رده بندی قرار داشت ولی به عنوان قهرمانی نرسید از نظر حرفه‌ای و انسانی دردناک و ناراحت کننده بود.

استراماچونی افزود: امیدوارم یک روز این محبت باورنکردنی هواداران فوتبال ایران را که فراتر از فوتبال بود جبران کنم.

کد مطلب 5049713

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    نظرات

    • حمید ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      9 13
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      دیگه یه صدرنشینی اون هم به لطف آلودگی هوا که این حرفارو نداره
    • محسن IR ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      1 7
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      برادرگرامی لطفاموفقیت کس روزیرسوال نبر
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      9 4
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      باور کنید.این عامل نفوذی امریکاست.بابا تو جمعا ۲ ماه ایران نبودی.چطور هوادار ۳ اتیشه شده.هر روز داری قلب ابی میفرستی.واقعا جنجال بنععت هست.تیم جمع شده و مربی داره.هنوز ول کن نیستی..یعنی حسن روشن هم پیش تو کم اورده.
    • کامران IR ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
      1 1
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      لطفا بذار کادر جدید کارشونو بکنن.توهم فکر یه تیم واسه خودت باش
    • عرفان انصاریان IR ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
      4 2
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      انشالله روزی برسه که استراماچونی برگرده،واقعا سرمربی بیر نظیری بود

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