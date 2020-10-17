به گزارش خبرنگار مهر، سایت «پشن اینتر» در آستانه دیدار دو تیم آث میلان و اینترمیلان ایتالیا گفتگویی را با آندره استراماچونی در این ارتباط انجام داده است. استراماچونی پیش از سرمربیگری در استقلال، حضور روی نیمکت تیم اینتر را در کارنامه خود داشته است.

گفتگو با استراماچونی پیش از صحبت درباره دربی میلان، به تجربه این مربی در تیم استقلال و کار در کشور ایران اختصاص داشت.

این مربی ایتالیایی در خصوص استقلال گفت: متاسفانه ترک تیم زمانی که در رده نخست جدول رده بندی قرار داشت ولی به عنوان قهرمانی نرسید از نظر حرفه‌ای و انسانی دردناک و ناراحت کننده بود.

استراماچونی افزود: امیدوارم یک روز این محبت باورنکردنی هواداران فوتبال ایران را که فراتر از فوتبال بود جبران کنم.