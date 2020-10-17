به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضی منش اظهار داشت: طرح شناسنامه دار شدن نانوایی‌های شهرستان اسکو باید در ظرف یک هفته عملیاتی شود و اجرای این طرح گامی اساسی در زمینه تقویت نظارت عمومی توسط شهروندان بوده و نظارت همگانی مردم بر عملکرد واحدهای صنفی بهترین الگویی نظارتی است.

وی افزود: در اجرای این طرح میزان سهمیه، نوع نانوایی یارانه‌ای، آزاد پز، ساعت شروع و پایان پخت، روز تعطیلی و … در برابر دید عموم مردم قرار می‌گیرد تا شاهد شفافیت در عملکرد که از لازمه‌های حقوق شهروندی است باشیم.

فرماندار شهرستان اسکو در ادامه خواستار نظارت جدی و مستمر اکیپ مشترک بازرسی از نانوایی‌های شهرستان شد و خاطر نشان کرد: نباید اجازه دهیم این بازرسی‌ها در طول زمان صورت کلیشه‌ای به خود گرفته و زمینه تخلف را برای برخی از واحدهای فرصت طلب فراهم کند که در این راستا باید با متخلفین برخورد جدی صورت گیرد و نحوه برخورد با نصب بنر در جوار واحد متخلف به اطلاع عموم مردم رسانده شود.

رئیس کارگروه آرد و نان شهرستان اسکو از تشدید نظارت بر توزیع آردهای یارانه در شهرستان خبر داد و گفت: در صورت تخلف از نانوایی‌ها مجوز فعالیت آنها برای همیشه ابطال خواهد شد و از این پس میزان آرد یارانه‌ای توزیعی در سطح نانوایی‌های شهرستان نسبت به عملکرد و رضایت مردم و بازرسان اداره صمت شهرستان بازبینی و متناسب با ساعات کار نانوایان و در قالب طرح‌های تشویقی انجام خواهد گرفت.

رضی منش در پایان با بیان اینکه در حال حاضر مشکل کمبود آرد در شهرستان وجود ندارد ابراز کرد: متأسفانه افزایش جمعیت شهر جدید سهند و جمعیت شناور گردشگر در میزان سهمیه لحاظ نشده است و سرانه آرد این شهرستان تناسبی با جمعیت و نیاز شهرستان ندارد و انتظار داریم اداره غله استان با لحاظ شرایط خاص شهرستان اسکو و نرخ رشد جمعیت شهر سهند نسبت به افزایش سهمیه این شهرستان اقدام عاجل کند.