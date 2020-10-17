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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۳

فرماندار اسکو:

نانوایی‌های شهرستان اسکو شناسنامه‌دار شوند

نانوایی‌های شهرستان اسکو شناسنامه‌دار شوند

اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: طرح شناسنامه دار شدن نانوایی‌های شهرستان باید ظرف یک هفته عملیاتی شود، اجرای این طرح گامی اساسی در زمینه تقویت نظارت عمومی توسط شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضی منش اظهار داشت: طرح شناسنامه دار شدن نانوایی‌های شهرستان اسکو باید در ظرف یک هفته عملیاتی شود و اجرای این طرح گامی اساسی در زمینه تقویت نظارت عمومی توسط شهروندان بوده و نظارت همگانی مردم بر عملکرد واحدهای صنفی بهترین الگویی نظارتی است.

وی افزود: در اجرای این طرح میزان سهمیه، نوع نانوایی یارانه‌ای، آزاد پز، ساعت شروع و پایان پخت، روز تعطیلی و … در برابر دید عموم مردم قرار می‌گیرد تا شاهد شفافیت در عملکرد که از لازمه‌های حقوق شهروندی است باشیم.

فرماندار شهرستان اسکو در ادامه خواستار نظارت جدی و مستمر اکیپ مشترک بازرسی از نانوایی‌های شهرستان شد و خاطر نشان کرد: نباید اجازه دهیم این بازرسی‌ها در طول زمان صورت کلیشه‌ای به خود گرفته و زمینه تخلف را برای برخی از واحدهای فرصت طلب فراهم کند که در این راستا باید با متخلفین برخورد جدی صورت گیرد و نحوه برخورد با نصب بنر در جوار واحد متخلف به اطلاع عموم مردم رسانده شود.

رئیس کارگروه آرد و نان شهرستان اسکو از تشدید نظارت بر توزیع آردهای یارانه در شهرستان خبر داد و گفت: در صورت تخلف از نانوایی‌ها مجوز فعالیت آنها برای همیشه ابطال خواهد شد و از این پس میزان آرد یارانه‌ای توزیعی در سطح نانوایی‌های شهرستان نسبت به عملکرد و رضایت مردم و بازرسان اداره صمت شهرستان بازبینی و متناسب با ساعات کار نانوایان و در قالب طرح‌های تشویقی انجام خواهد گرفت.

رضی منش در پایان با بیان اینکه در حال حاضر مشکل کمبود آرد در شهرستان وجود ندارد ابراز کرد: متأسفانه افزایش جمعیت شهر جدید سهند و جمعیت شناور گردشگر در میزان سهمیه لحاظ نشده است و سرانه آرد این شهرستان تناسبی با جمعیت و نیاز شهرستان ندارد و انتظار داریم اداره غله استان با لحاظ شرایط خاص شهرستان اسکو و نرخ رشد جمعیت شهر سهند نسبت به افزایش سهمیه این شهرستان اقدام عاجل کند.

کد مطلب 5049735

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