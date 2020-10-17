بصیرت افزایی راه مقابله با سقیفه های عصر جاهلیت مدرن است

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت جانسوز نبی مکرم و معظم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت جانگداز امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و با اشاره به بررسی تمام نقاط عطف تاریخ اسلام و توجه به رویدادهای پیش آمده در تاریخ و عبرتهای آن، اظهار داشت: سقیفه های عصرجاهلیت و تعصبات آن مهم‌ترین علل پیدایش آن بود و امروز دشمنان تلاش می‌کنند سقیفه های مدرن را جایگزین سقیفه های عصر جاهلیت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه نبی مکرم و معظم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برای تعالی و تکامل جامعه اسلامی، افزود: تمام عمر پربرکت حضرت محمد مصطفی (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برای هدایت و تعالی امت اسلام صرف شد اما در بخش‌های از تاریخ اسلام سقیفه های عصرجاهلیت امت اسلام را دچار سردرگمی و تعصبات جاهلی کرد که باید از آن عبرت گرفت.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در ادامه سخنان خود با اشاره به وقایع بعد از رحلت نبی مکرم اسلام و وقایع تلخی که به اهل بیت نبی مکرم اسلام (ع) به ویژه در عاشورا و واقعه کربلا افتاد اشاره و تاکید کرد: شروع انحرافات و بزرگترین شکاف امت اسلام در سقیفه شکل گرفت و فجیع‌ترین انحراف امت اسلام در عاشورا رقم خورد و عزیزترین اهل بیت نبی مکرم اسلام (ص) در آن واقعه به خاک و خون کشیده شدند.

حجت الاسلام شکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود به عبرت‌های تاریخ اسلام و اهمیت فعالیت‌های تبیینی و تبلیغی وقایع اسلامی اشاره و خاطر نشان کرد: امروز عزت و عظمت جمهوری اسلامی در سایه سار رهبری بی بدیل امام خمینی (ره) و هدایت‌های بی نظیر خلف صالح امام، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله الظعمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) است و تمامی دشمنان بدنبال تضعیف این جایگاه عظیم و رفیع هستند و باید در مقابل این گونه برنامه ریزی ها ایستادگی و مقاومت کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش پایانی سخنان خود ولایت فقیه را اصل اساسی نظام شیعی و قدرت بی نظیر جایگاه آن در نظام‌های اسلامی و حکومت‌های اسلامی دانست و بیان داشت: دشمنان ایران اسلامی فهمیده‌اند استمرار حکومت جمهوری اسلامی و پیشرفت‌های آن در سایه سار رهبری فرزانه انقلاب و ولایت فقیه است و درصدد تلاش برای کم کردن نفوذ آن و ایجاد سقیفه های مدرن و شورایی کردن این جایگاه هستند تا در آن رخنه کنند و قطعاً با بصیرت ایران اسلامی و به کوری چشم دشمنان این نقشه شوم آنها عملی نخواهد شد و جمهوری اسلامی با رهبری مقام معظم رهبری و بصیرت ملت بزرگ و قهرمان ایران اسلامی به موفقیت‌های بیشتری و بزرگ‌تری دست پیدا خواهد کرد.