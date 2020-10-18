نهادهای حمایتی حداکثر استفاده از تسهیلات اشتغالزا را داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعیان شنبه شب در کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری و همچنین شورای هماهنگی بانک‌ها که با موضوع گزارش بانک‌های عامل در خصوص پرداخت تسهیلات ویژه بنگاه‌های به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا تشکیل شده بود بر تسریع روند پرونده‌های ارجاع شده به بانک‌ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه یک ساز و کار منظمی که در بانک‌ها حاکم است و بانک‌ها مکلف هستند در راستای اشتغال نقش آفرینی کنند، افزود: بانک‌ها لازم است در این زمینه پررنگ‌تر ظاهر شوند تا پرونده‌ها به سرعت تعیین تکلیف شود.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم تصریح کرد: مردم از دولت انتظار دارند که موضوع اشتغال حل شود یا اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.

شفیعیان ادامه داد: هرچند شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه و بحران کرونا بر اقتصاد تأثیر گذاشته ولی توقع است سیستم بانکی در این وضعیت همراهی بیشتری با متقاضیان ایجاد شغل داشته باشد.



معاون استاندار فارس عنوان کرد: توقع می‌رود گزارش‌های ارائه شده در این کارگروه هدفمندتر باشد.

وی کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی را مکلف کرد تا حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانون را به جهت ارائه تسهیلات اشتغالزا به مددجویان داشته باشند و با نظارت مستمر در راستای خود کفایی مددجویان بیش از پیش تلاش کنند.

همچنین در این جلسه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از نحوه و میزان پرداخت وام‌های مربوطه به واحدهای آسیب دیده، ارائه کرد.