فرهنگ رضوی در جامعه ترویج شود

حجت الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرارسیدن ۲۹ صفر سالروز شهادت مظلومانه ثامن الحجج، امام الرئوف، امام رضا (ع)، اظهارکرد: ترویج، تعمیق و نهادینه کردن فرهنگ و سیره رضوی در جامعه، عامل مؤثری در رواج معروفات در بین مردم و کاهش آسیب‌های اجتماعی است که باید اشاعه این امر توسط فعالان فرهنگی و دینی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امام رضا (ع) به اخلاق عالی و ممتاز آراسته بودند و الگوی زندگی، اخلاق، منش و سبک زندگی فردی و اجتماعی ایشان می‌تواند به‌عنوان نمونه و سرمشق برای انسان‌های کمال جو باشد.

حجت الاسلام داداش زاده اضافه کرد: امام رضا (ع) هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلام (ص) می‌باشند. آن حضرت در سن ۳۵ سالگی عهده‌دار مسئولیت امامت و رهبری امت اسلامی شدند و سرانجام مأمون عباسی بدلیل محبوبیت روزافزون امام، داشتن علم بی حد و حصری که هیچ عالمی را یارای مباحثه با ایشان نبود، همچنین حسادت مامون نسبت به امام رضا (ع)، ایشان را در سن ۵۵ سالگی مسموم و ناجوانمردانه به شهادت رساند.

وی افزود: امام رضا (ع) می‌فرمایند، «هرکس مرا در توس زیارت کند به مانند آن است که جدم رسول خدا را زیارت کرده باشد و اجدادم در قیامت او را شفاعت خواهند کرد». مقام معظم رهبری نیز در باره زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) می‌فرمایند، «زیارت امام هشتم مشکل گشا است و انسان اگر با مشکلی مواجه شود با زیارت این امام بزرگوار به راه حلی خواهد رسید».

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه رأفت، عطوفت و مهربانی امام رضا (ع) موجب شده تا دل‌های عاشقان و شیفتگان آن حضرت همواره به سوی مشهد مقدس معطوف شود، عنوان کرد: شکر گذاری، اخلاص، آراستگی، زهد و ساده زیستی، عدم خود ستایی، تواضع، سخاوت، صبر و شکیبایی و… از خصایص اخلاق فردی و انفاق، ادای قرض و امانتداری، صله رحم، حسن اخلاق با خانواده، خوش رفتاری و محبت با مردم، عدم اسراف، جذب دوستی مردم و… از ویژگی‌های اخلاق اجتماعی امام هشتم (ع) است.