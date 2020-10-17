سرهنگ جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برابر تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا استان و همچنین به علت شیوع و همه‌گیر شدن ویروس کرونا، ورودی و خروجی پارک‌ها و بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهر اهواز با موانع فیزیکی بسته شده است.

وی با بیان اینکه از توقف انواع وسایل نقلیه در روبه‌رو و ورودی و خروجی و همچنین مجاورت پارک‌ها جلوگیری می‌شود، افزود: در صورت توقف وسایل نقلیه در اماکن مذکور با جرثقیل به پارکینگ انتقال داده خواهند شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خوزستان در ادامه گفت: از شهروندان درخواست می‌شود که در خانه بمانند و در راستای حفظ سلامت جامعه همکاری لازم را با پلیس داشته باشند و همچنین ترددها و سفرهای غیرضروری شهری را به حداقل ممکن برسانند.