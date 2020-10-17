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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

طبق جدیدترین آمارها؛

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۶۳۲ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۶۳۲ هزار نفر رسید

طی ۲۴ ساعت گذشته با شناسایی موارد جدید ابتلا به کرونا در قاره آفریقا، شمار مبتلایان در این قاره به یک میلیون و ۶۳۲ هزار و ۶۳۴ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، به یک میلیون و ۶۳۲ هزار و ۶۳۴ نفر رسید.

همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به ۳۹ هزار و ۳۷۵ نفر افزایش پیدا کرد.

آفریقای جنوبی با ۱۸ هزار و ۳۷۰ مورد فوتی بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا را در میان کشورهای آفریقایی داشته و مصر با ۶ هزار و ۹۹ و مراکش با دو هزار و ۸۱۸ فوتی، پس از آن قرار دارند.

کشور آفریقای جنوبی از لحاظ بیشترین تعداد بیماران کرونایی در جایگاه اول قاره آفریقا قرار دارد. تاکنون در این کشور ۷۰۰ هزار و ۲۰۳ مورد ابتلاء به کرونا ثبت شده است.

همچنین مراکش با ۱۶۷ هزار و ۴۸ و مصر نیز با ۱۰۵ هزار و ۱۵۹ بیمار کرونایی در رده‌های بعدی قرار دارند.

کد مطلب 5049808

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