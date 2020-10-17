انگلیس تحریم تسلیحاتی ارمنستان و آذربایجان را نقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، شواهد نشان می دهد که انگلیس به دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان تجهیزات نظامی فروخته است.

انگلیس در حالی به ارمنستان و جمهوری آذربایجان سلاح فروخته که در سال ۱۹۹۲ تحریم تسلیحاتی این دو کشور را امضا کرده بود.

بر اساس این اسناد که بی بی سی اشاره ای به منبع آنها نکرده، سلاح های تهاجمی، مسلسل و مهمات بخشی از تجهیزاتی است که بریتانیا به این دو کشور فروخته است.

نکته مهم در این رابطه آن است که بخشی از این فروش چندین میلیون دلاری در سال جاری میلادی انجام شده است.

این وضعیت در حالی است که انگلیس خواستار پایان درگیری‌های فعلی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بوده و اصرار دارد که هنوز تحریم تسلیحاتی را رعایت می‌کند.