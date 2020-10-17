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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۲

بی بی سی؛

انگلیس تحریم تسلیحاتی ارمنستان و آذربایجان را نقض کرده است

انگلیس تحریم تسلیحاتی ارمنستان و آذربایجان را نقض کرده است

اسناد مناقشه اخیر قره باغ گویای آن است که انگلیس تحریم تسلیحاتی کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان را نقض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، شواهد نشان می دهد که انگلیس به دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان تجهیزات نظامی فروخته است.

انگلیس در حالی به ارمنستان و جمهوری آذربایجان سلاح فروخته که در سال ۱۹۹۲ تحریم تسلیحاتی این دو کشور را امضا کرده بود.

بر اساس این اسناد که بی بی سی اشاره ای به منبع آنها نکرده، سلاح های تهاجمی، مسلسل و مهمات بخشی از تجهیزاتی است که بریتانیا به این دو کشور فروخته است.

نکته مهم در این رابطه آن است که بخشی از این فروش چندین میلیون دلاری در سال جاری میلادی انجام شده است.

این وضعیت در حالی است که انگلیس خواستار پایان درگیری‌های فعلی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بوده و اصرار دارد که هنوز تحریم تسلیحاتی را رعایت می‌کند.

کد مطلب 5049821
عبدالحمید بیاتی

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