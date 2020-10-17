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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۲

زمان حضور اشکان دژاگه در تمرین تراکتور مشخص شد

زمان حضور اشکان دژاگه در تمرین تراکتور مشخص شد

طبق اعلام مدیرعامل باشگاه تراکتور، اشکان دژاگه از روز سه شنبه این هفته در تمرین تراکتور حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه تراکتور، محمد علیپور صبح امروز در تماس تلفنی با اشکان دژاگه، آخرین وضعیت این بازیکن برای حضور در ایران را پیگیری کرد.

مدیرعامل باشگاه تراکتور پس از گفت‌وگو با دژاگه اعلام کرد که این بازیکن قرار بود هفته گذشته به ایران بازگردد، اما به دلیل محدودیت‌های سفر در شرایط کرونا، بازگشت او به تاخیر افتاده است. برابر هماهنگی‌های انجام شده، اشکان دژاگه دوشنبه وارد ایران می‌شود تا از روز سه شنبه هفته جاری در تمرینات تیم حضور یابد.

علیپور همچنین از پیگیری باشگاه برای حضور دو کاپیتان دیگر تیم در تمرینات طی هفته جاری خبر داد.

کد مطلب 5049825

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