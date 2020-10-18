احمد مرزبان در گفتگو با خبرنگار مهر؛ اظهار کرد: استان مرکزی با توجه به قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب؛ شرق به غرب با داشتن ۶ هزار و۴۱۰ کیلومتر راه شامل ۲۰۸ کیلومتر آزاد راه؛ ۸۸۴ کیلومتر بزرگراه؛ ۴۶۹ کیلومتر راه اصلی؛ ۶۸۹ کیلومتر راه فرعی؛ ۱۴۴ کیلومتر راه‌های دسترسی و ۴ هزار و ۴۵۰ کیلومتر راه روستایی یکی از پرترددترین استان‌های کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: امروز تمامی کریدورهای شریانی استان مرکزی دارای اعتبار ملی و قرارداد است و تعدادی پروژه‌هایی که از محل اعتبارات سفر هیئت دولت به استان مرکزی تأمین شدند؛ پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی دارند.

وی ادامه داد: اگر تخصیص بودجه به موقع به این پروژه‌ها تزریق شود پیش بینی می‌شود بخشی از آنها تا پایان سال جاری و بخش دیگر نیز تا پایان دولت به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: طرح منطقه پل دوآب به طول ۴۷ کیلومتر راه فرعی درجه ۲ است که تعریض شده و ۷۵ ابنیه فنی نیز در این منطقه و محور آن ساخته شده است و از این ۴۷ کیلومتر ۱۸ کیلومتری زیرسازی روکش شده و برای ادامه در واقع زیرسازی و روکش آسفالت و تکمیل آن حدود ۲۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مرزبان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نیروگاه هسته‌ای نیز در این منطقه واقع شده است؛ امیدواریم مسئولان ذی‌ربط برای تأمین اعتبار به این مهم نگاه ویژه داشته باشند.

وی گفت: تقاطع غیرهم‌سطح خنداب نیز که از محل اعتبارات سفر هیأت دولت به استان مرکزی است؛ قرارداد آن با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان منعقد شده است و به منظور حذف یکی از نقاط پرحادثه ورودی خنداب با دهانه ۱۸ و ۲۴ متر در حال اجرا است. برای تکمیل این پروژه نیز ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.