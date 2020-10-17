به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، هوشیار زیباری وزیر خارجه اسبق عراق که با اظهارت اخیر خود علیه حشد شعبی خبرساز شده است، در مصاحبه ای از سخنان خود عقب نشینی کرده و دیگران را به سوء برداشت از سخنانش متهم کرد.

وی افزود: من علیه حشد شعبی هجمه ای نکرده ام. از قول من سخنانی گفته شد که من نگفته بودم.

زیباری تاکید کرد: در جریان گفتگویی که با شبکه الحره داشتم به من خیانت شد.

وی گفت: حشد شعبی نیرویی مبارز و مجاهد است و کسی نمی تواند نسبت به فداکاری های آن بی احترامی کند. ما با رهبران حشد شعبی و نیروهای مبارز آن پیوندهای تاریخی داریم. حشد شعبی یک نهاد قانونی است و تلاش های آن در محقق شدن پیروزی بر داعش غیر قابل انکار است.

گفتنی است که هوشیار زیباری قبلا اظهاراتی علیه حشد شعبی بر زبان آورده بود که خشم عراقیها را به دنبال داشت و آنها امروز ضمن تجمع در مقابل حزب دموکرات کردستان عراق در بغداد، مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و وارد این دفتر شده بودند.