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۳۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۳۴

70 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول افزایش حق عائله‌مندی می‌شوند / پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر ماه

70 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول افزایش حق عائله‌مندی می‌شوند / پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر ماه

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: از یک میلیون و 250 هزار بازنشسته تامین اجتماعی در حدود 70 درصد مشمول مصوبه مجلس در ارتباط با افزایش حق عائله مندی قرار خواهند گرفت.

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بازنشستگانی که ماهانه کمتر از سیصد هزار تومان مستمری دریافت می کنند مشمول افزایش حق عائله مندی قرار خواهند گرفت ، که باید گفت از میان یک میلیون و 250 هزار بازنشسته تامین اجتماعی در حدود 70 درصد ( بیش از 800 هزار بازنشسته )کمتر از 300 هزار تومان حقوق دریافت می کنند .

وی ، در ارتباط با میزان افزایش حق عائله مندی بازنشستگان گفت : در حال حاضر حق عائله مندی بازنشستگان تامین اجتماعی متفاوت است اما با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در حدود 40 هزار تومان بر حق عائله مندی  بازنشستگان تامین اجتماعی افزوده خواهد شد .

خبازها همچنین در ارتباط با پرداخت افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 200 هزار تومان گفت : افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول سال محاسبه و به صورت یکجا با حقوق تیرماه پرداخت خواهد شد .

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ، در ارتباط با عدم اجرای مصوبه افزایش حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به 200 هزار تومان در دو ماه پایانی سال 85 گفت : هنوز اعتبار این امر تامین نشده بنابراین فقط افزایش حقوق از ابتدای سال 86 محاسبه و پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 504985

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