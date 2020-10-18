پیشنهادات فدراسیون والیبال ابهام دارد/ تکلیف دور رفت نامشخص است

مصطفی کارخانه در گفتگو با مهر درباره پیشنهادات فدراسیون والیبال برای برگزاری ادامه مسابقات در دور برگشت گفت: قطعاً با روش سوم موافق هستیم. شرایط بیماری در دور برگشت با توجه به سرمای زمستان سخت‌تر خواهد شد و باید چاره‌ای اندیشید. در دور برگشت با توجه به روش سوم می‌توانیم مسابقات را متمرکز و به میزبانی تهران برگزار کنیم. به این دلیل که تهران امکانات و سالن به اندازه کافی دارد.

سرمربی تیم والیبال سایپا ادامه داد: روش سوم مناسب است. هرچه مقابل انتقال زنجیره کرونا بایستیم به نفع همه خواهد بود. فقط یک سری ابهاماتی در پیشنهادات فدراسیون وجود دارد که باید توضیح بیشتری داده شود.

وی تاکید کرد: از جمله ابهامات نامشخص بودن شیوه برگزاری مرحله پلی آف است و معلوم نیست به صورت رفت و برگشت است یا خیر. دوم اینکه تکلیف امتیازات دور رفت نامشخص است و نمی‌دانیم امتیازات دور رفت لحاظ می‌شود یا خیر. سوم اینکه تکلیف گروه بندی دور برگشت هم مشخص نیست.

کارخانه افزود: ابهام زیاد است و باید برطرف شود. حتی تکلیف دور رفت هم مشخص نیست. در ادامه ممکن است باز هم شاهد افزایش مبتلایان باشیم و معلوم نیست چه اتفاقی رخ می‌دهد و آیا باز هم با تعطیلی مواجه خواهیم شد یا خیر. بازی عقب افتاده تیم ما با شهرداری ورامین هم نامشخص است.

وی درباره وضعیت کرونایی‌های تیم سایپا گفت: دو نفر از اعضای کادر به همراه محمد موسوی مبتلا شده بودند که وضعیت مناسبی دارند و رو به بهبود هستند.