دانشگاه آزاد موجب تحکیم اتحاد ملی در کشور است / دانشگاه آزاد باید در مناطق محروم توسعه یابد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر ، احمد خاص احمدی صبح امروز در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد تربت جام افزود: دانشگاه آزاد توانست با استفاده از پتانسیل نقاط مختلف کشور خدمات ارزنده و شرایط مساعد برای تحصیل جوانان فراهم کند.

وی اظهار داشت: اگر سایر بخش های کشور نیز مدیریتی همچون دانشگاه آزاد داشتند مطمئنا مشکلات کنونی کشور مانند مسکن که یکی از مهمترین مشکلات امروز جامعه است کاهش چشمگیری پیدا می کرد.

نماینده مردم تربت جام تاکید کرد: تسهیلات دانشگاه آزاد باید به عنوان یک مزیت در مناطق محروم توسعه یابد تا ضمن شکوفایی بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجب معکوس شدن روند مهاجرت نیز شود.

همچنین فرماندارتربت جام نیز در این مراسم گفت: ویژگی بارز دانشگاه آزاد استفاده بهینه از ظرفیت ها است.

مهندس قاسم شعبانی تاکید کرد: حضور دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه محرومی مانند تربت جام، بسیاری از مشکلات این شهرستان را کاهش داده و در رونق و شکوفایی آن نقش بسزایی داشته است.