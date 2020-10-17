بستری ۳۰۰ بیمار کرونایی در کاشان/ فوت ۶ نفر

به گزارش خبرنگار مهر سیدعلیرضا مروجی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کل مبتلا به کرونا در منطقه کاشان از ابتدای شیوع تاکنون به چهار هزار و ۸۶۱ مورد رسیده است.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ بیمار حاد تنفسی جدید در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری شده اند، ابراز داشت: این نشان می‌دهد که تعداد بیماران بستری کرونایی در منطقه کاشان نسبت به تعداد مبتلایان در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ برابر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه از مجموع ۴۰ بیمار بستری جدید ۳۷ نفر در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و سه نفر در بیمارستان سیدالشهدای آران و بیدگل بستری شده اند، تصریح کرد: در مجموع فعلاً ۳۰۰ بیمار کرونایی در دو بیمارستان مذکور بستری هستند که سهم بیمارستان بهشتی ۲۷۶ بیمار و سهم بیمارستان سیدالشهدا ۲۴ بیمار است.

وی با اشاره به بستری ۶۰ بیمار از مجموع بیماران بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه خاطرنشان کرد: ۵۶ بیمار بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بهشتی و چهار بیمار هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سیدالشهدا بستری هستند.

مروجی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته متأسفانه شش نفر از شهروندان مبتلا به کرونا در منطقه کاشان جان خود را از دست داده اند، افزود: از این تعداد چهار نفر زن ۴۰، ۵۱، ۶۴ و ۷۰ ساله و دو نفر مرد ۷۹ و ۹۵ ساله بودند.