۲ بازیکنان خارجی در تیم بسکتبال آفتاب زاگرس اهواز حضور دارند

مجتبی پیر عباسی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه تمرینات تیم بسکتبال آفتاب زاگرس اهواز از فردا در این شهرستان آغاز می‌شود، اظهار کرد: اقدامات اولیه برای حضور این دو بازیکن خارجی در تیم آفتاب زاگرس اهواز صورت گرفته است و این نفرات به زودی در تمرینات تیم شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه اولویت نخست حضور و حمایت از بسکتبالیست‌های استان خوزستان در تیم آفتاب زاگرس اهواز است، افزود: ۸۰ درصد نفرات این تیم را بازیکنان بومی تشکیل می‌دهند و برای افزایش شانس کسب مقام در صورت نیاز کادر فنی بازیکن غیربومی نیز به خدمت خواهیم گرفت.

رئیس هیئت بسکتبال خوزستان به هدف‌گذاری تیم آفتاب زاگرس اهواز اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم تا در پایان این رقابت‌ها مقام خوبی را در حد نام بسکتبال استان خوزستان به دست آوریم و این مسئله نیز با توجه به پتانسیل‌های موجود در این استان دور از دسترس نخواهد بود.

پیر عباسی هرگونه ارتباط میان تیم آفتاب زاگرس اهواز را با مجموعه پتروشیمی بندر امام تکذیب کرد و افزود: تیم آفتاب زاگرس اهواز با حمایت بخش خصوصی در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند و حمایت و ارتباط میان این تیم با مجموعه پتروشیمی بندر امام به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: برای حضور تیم پتروشیمی بندر امام در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، اقدام جدیدی توسط مدیران این باشگاه صورت نگرفته است و در این راستا همچنان مشکلات این تیم ادامه دارد چرا که برای حضور در لیگ برتر در قدم اول باید بدهی خود را به فدراسیون پرداخت کند تا مجوز حضورش از سوی مسئولان فدراسیون صادر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «بهرام رمضان» به عنوان سرمربی و «امین موزرمی» نیز به عنوان مربی هدایت تیم بسکتبال آفتاب زاگرس اهواز را بر عهده دارند.

مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور از پانزدهم آبان ماه امسال آغاز می‌شود.