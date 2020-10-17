خشم آمریکا از انتشار فیلم آزمایش احتمالی اس ۴۰۰ در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز می‌گوید ویدئویی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد روز جمعه ۲۵ مهر از نقطه‌ای در سواحل دریای سیاه که ارتش ترکیه قرار بود موشک‌های روسی اس-۴۰۰ را در آنجا مستقر کند یک موشک به آسمان شلیک شده است.

وزارت خارجه آمریکا در این مورد هشدار داد و گفت با صراحت به دولت ترکیه اعلام کرده که این موشک‌ها نباید عملیاتی شوند.

این ویدئو که در شهر ساحلی سینوپ فیلمبرداری شده خط باریکی از دود غلیظ را در ارتفاع بسیار زیاد در آسمان منطقه نشان می‌دهد. دولت ترکیه طی روزهای اخیر و قبل از این شلیک آزمایشی، محدودیت‌هایی برای تردد در آسمان و آب‌های منطقه اعمال کرد.

اگر ثابت شود که این رویداد شلیک آزمایشی موشک‌های روسی اس-۴۰۰ بوده تنش بین آنکارا و واشنگتن را تشدید خواهد کرد. آمریکا با خرید این تسلیحات از سوی ترکیه که می‌تواند سامانه‌های دفاعی ناتو را به خطر بیاندازد به شدت مخالف است.

در همین رابطه «مورگان اورتاگوس» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت: واشنگتن به مقامات عالی رتبه ترکیه گفته است که خرید تسلیحات پیشرفته روسی از جمله موشک‌های اس-۴۰۰ غیرقابل پذیرش است و به صراحت اعلام کرده که این سامانه موشکی نباید عملیاتی شود.

او افزود: «ما درعین حال در مورد تاثیر منفی عملیاتی کردن این سامانه‌ها بر مناسبات امنیتی بین ترکیه و آمریکا هشدار داده‌ایم. اگر آزمایش این موشک‌ها تایید شود این اقدام را به عنوان نقض تعهدات ترکیه به عنوان عضو ناتو و همکار راهبردی آمریکا به شدت محکوم خواهیم کرد.»

وزارت دفاع ترکیه شلیک آزمایشی این موشک را نه تایید و نه تکذیب کرده است.

دولت آمریکا سال گذشته در واکنش به خرید موشک‌های روسی از سوی ترکیه مشارکت این کشور در طرح مشترک تولید جنگنده‌های اف-۳۵ را تعلیق کرد.