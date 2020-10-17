ترامپ بیش از یک میلیارد دلار بدهی دارد / ۲ برابر اعتراف خودش!

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مجله فوربز، گمانه‌زنی‌ها در مورد هیچ زمینه‌ای از تجارت ترامپ بیش از گمانه‌زنی در مورد بدهی او نبوده است و حالا داده‌های جدید نشان می‌دهد که بدهی او خیلی بیشتر از آن چیزی است که خود تأیید می‌کند.

بسیاری از مردم آمریکا معتقدند بدهی ترامپ حدود ۴۰۰ میلیون دلار است این اعتقاد به ویژه پس از آن تقویت شد که ترامپ پنج‌شنبه شب در تلویزیون ملی آمریکا این رقم را تأیید کرد. اما واقعیت این است که او بیش از ۱ تریلیون دلار بدهی دارد.

بدهی او مربوط به بیش از ۱۰ مورد دارایی و ملک مختلف شامل چند هتل، عمارت، ساختمان و زمین گلف می‌باشد. اغلب این دارایی‌ها در گزارش مالی سالانه‌ای که ترامپ به دولت فدرال آمریکا ارائه می‌کند ذکر شده‌اند اما بخشی از این بدهی‌ها که روی هم رفته به ۴۴۷ میلیون دلار می‌رسد در این گزارشات ذکر نشده است.

البته باید اشاره کرد ارزش کل دارایی‌های ترامپ طبق برآورد فوربز ۳.۶۶ میلیارد دلار می‌باشد که با کسر این بدهی سنگین باز هم ثروت خالص او ۲.۵ میلیارد دلار خواهد شد. بنابراین علی‌رغم آنچه بسیاری از منتقدان مدعی هستند او از لحاظ مالی ورشکسته نیست.

همچنین داده‌های جدید نشان می‌دهند بر خلاف آنچه برخی می‌گویند دویچه بانک تنها بانکی نیست که حاضر است به ترامپ وام بپردازد. حداقل ۶ مؤسسه دیگر وجود دارند که به ترامپ وام داده‌اند که ۲ مورد از این‌ها پس از آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ بوده است.

در پایان این گزارش اشاره شده است که عدم شفاف بودن وام‌های ترامپ قراردادهایی نامشخص دارند و باعث این همه پیچیدگی شده است.