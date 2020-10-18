همه بیمارستان های کاشان باید به بیماران کرونایی خدمات ارائه دهند

محمد حاجی جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه متأسفانه در موج جدید کرونا در منطقه کاشان شاهد افزایش تعداد مبتلایان و بستری شدگان بیماران کرونایی هستیم، اظهار داشت: با توجه به مشاهدات و آمارهای ارائه شده سن بیماران بستری شده و فوتی در منطقه کاشان متأسفانه پایین آمده است که این یک هشدار جدی به شهروندان منطقه کاشان است.

وی با اشاره به اینکه همه بیمارستان‌های منطقه کاشان اعم از دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی همانند بیمارستان‌های میلاد، آیت الله یثربی و شبیه خوانی و غیره موظف به پذیرش و ارائه خدمت به بیماران کرونایی هستند، ابراز داشت: طی نامه و همچنین جلسه حضوری با مسئولین بیمارستان‌های منطقه این مورد به آنها ابلاغ شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه تمام بیمارستان‌های منطقه کاشان موظف هستند ۱۰ درصد از ظرفیت تخت‌های خود را به بیماران کرونایی اختصاص دهند، تصریح کرد: این بیمارستانها موظف هستند در کنار ارائه خدمت به دیگر بیماران، افراد مبتلا به کرونا را هم پذیرش و خدمت به آنها ارائه دهند.

وی با اشاره به حمایت‌های وزیر بهداشت از مردمان منطقه کاشان برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی خاطرنشان کرد: اختصاص سه دستگاه پیشرفته برای جراحی‌های مغز و اعصاب و ارتوپدی، دستگاه‌های جدید پلاسما فرز، oct برای جراحی چشم در بیمارستان متینی، تنفس مصنوعی با عنوان اکمو و دیالیز بیماران کرونایی با عنوان crrt، تانک اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز، تأمین اعتبار یک دستگاه اکسیژن ساز جدید و غیره از جمله حمایت‌های سعید نمکی وزیر بهداشت بوده است.

حاجی جعفری افزود: با حمایت‌های وزیر بهداشت ۵۵ قلم کالا و دستگاه درمانی و تشخیصی شامل بر یک هزار عدد تجهیزات اعم از تخت، پمپ سرم، برانکارد، الکترو شوک، دستگاه دیالیز رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، وسایل اتاق عمل و مراقبت‌های ویژه ICU به دانشگاه علوم پزشکی کاشان تخصیص یافته است.