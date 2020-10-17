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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۹

لغو اردوی تیم ملی فوتسال زنان برای پنجمین بار

لغو اردوی تیم ملی فوتسال زنان برای پنجمین بار

اردوی تیم ملی فوتسال بانوان برای پنجمین بار لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی فوتسال بانوان که قرار بود پس از ۹ ماه تعطیلی از روز دوشنبه این هفته برگزار شود، با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا لغو شد.

بنا بر اعلام ستاد مبارزه با کرونا به تمام فدراسیون‌های ورزشی، اردوهای ملی لغو شده است. بنابراین باز هم طلسم عدم برگزاری اردوهای تیم ملی فوتسال بانوان پابرجا باقی ماند.

این پنجمین بار است که اردوی تیم ملی فوتسال زنان لغو می‌شود. پیش از این فدراسیون نشین ها با برگزاری اردو موافقت نمی‌کردند و این بار نیز ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه برگزاری اردو را نداد.

تمام کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان ممنوع المصاحبه می‌باشند و فدراسیون اجازه صحبت با ملی پوشان و کادر فنی را نمی‌دهد.

کد مطلب 5049897
ساناز سلیمان آبادی

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