نماد بورسی پالایش یکم به پرتفوی سهامداران اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نماد پالایش یکم در پرتفوی افراد در برخی کارگزاری‌ها هنوز قابل مشاهده نیست. نماد پالایش یکم در پرتفوی افراد با زیان ۱۰۰ درصد نشان داده می‌شود که بعد از بازگشایی نماد این اشکال از بین می‌رود.

پالایشی یکم چه زمان قابل معامله است؟

درحالی بیش از ۲۵ روز از پایان مهلت پذیره نویسی پالایشی یکم می‌گذرد که طبق قوانین، امکان معامله برای صندوق‌های ETF یک ماه بعد از پایان پذیره‌نویسی باید فراهم شود؛ بنابراین باید از اوایل آبان ماه امکان معامله برای این صندوق فراهم شود.