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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۴

استاندار تهران:

محدودیت‌های کرونایی تهران تا ۲ آبان تمدید شد

محدودیت‌های کرونایی تهران تا ۲ آبان تمدید شد

تهران- استاندار تهران گفت: تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز یکشنبه ۲۷ مهر تا دوم آبان ماه در استان تهران به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز یکشنبه ۲۷ تا پایان هفته جاری در استان تهران به قوت خود باقی است.

وی افزود: در خصوص برگزاری کلاس‌ها در مدارس، دانشگاه‌ها و سایر آموزشگاه‌ها تاکید بر آموزش‌های غیر حضوری و بهره‌گیری از فضای مجازی است.

استاندار تهران ادامه داد: همچنان استفاده از ماسک از درب منازل برای شهروندان در استان تهران ضروری و الزامی است.

وی عدم برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش‌ها، باشگاه‌های ورزشی، ورزش‌های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه خانه‌ها و چایخانه‌ها، باغ وحش و شهر بازی‌ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه را مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 5049938

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      3 6
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      اینقدر به صنوف گیر ندهید. صبح و بعد ظهر ببینید تو مترو چه خبره . نفس نمیشه کشید. با پشت میز نشینی تصمیم نگیرید
    • IR ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      2 0
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      خبرگزاری مهر خواهشا شما پیگیری کنید.سه هفتس دارن از کار بیکارمون میکنن احتمالا هفته های بعدم دوباره تمدیدش کنن.اگه تعطیلی راهکار مقابله با کروناس چرا فقط چند تا صنف خاص مثل ما باید خسارتشو بدیم؟؟؟خسته شدیم از این همه تبعیض...
    • علی IR ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      0 2
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      دولت مجبور است محدودیت ها را اجرا کند، هیچ مسئولی راضی نیست تعطیلی ها تداوم داشته باشد و درآمد مالیاتی دولت کم شود و رکود اقتصادی تشدید شود اما برای سلامت مردم ضرورت دارد، اگر اکثریت پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و آمار مبتلایان کاهش یابد محدودیت نخواهیم داشت
    • علی IR ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      1 0
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      شهرداری ها موظف باشند تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش دهند تا امکان برقراری فاصله اجتماعی به خصوص در ساعات شلوغ فراهم گردد، همچنین تهویه هوای مناسب در ناوگان و ضد عفونی بعد از هر سرویس ضروری است
    • علی IR ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      0 0
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      اقداماتی ماندگار اجرایی شود تا ارایه اکثر خدمات اداری و آموزشی به صورت الکترونیکی و دورکاری برای بخش دولتی و خصوصی امکان پذیر باشد تا از شیوع کرونا جلوگیری و در دوران پساکرونا در کاهش ترافیک، آلودگی هوا، مصرف انرژی و افزایش بهره وری برای اقتصاد ما مفید فایده باشد

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