به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز یکشنبه ۲۷ تا پایان هفته جاری در استان تهران به قوت خود باقی است.

وی افزود: در خصوص برگزاری کلاس‌ها در مدارس، دانشگاه‌ها و سایر آموزشگاه‌ها تاکید بر آموزش‌های غیر حضوری و بهره‌گیری از فضای مجازی است.

استاندار تهران ادامه داد: همچنان استفاده از ماسک از درب منازل برای شهروندان در استان تهران ضروری و الزامی است.

وی عدم برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش‌ها، باشگاه‌های ورزشی، ورزش‌های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه خانه‌ها و چایخانه‌ها، باغ وحش و شهر بازی‌ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه را مورد تاکید قرار داد.