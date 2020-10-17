تداوم راه شهدا بهترین قدرشناسی از آنها است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر شنبه در آئین تشییع پیکر شهید داراب امرانی در یاسوج، افزود: حرکت در مسیر شهدا و تداوم راه راستین آنها مهمترین نوع قدرشناسی بوده و همه ما باید تلاش کنیم هیچگاه یاد و خاطره این عزیزان در جامعه کم رنگ نشود.

کلانتری شهدا را چراغ راه و و ستاره درخشان برای هدایت جامعه دانست و تصریح کرد: امنیت، آرامش و آسایش امروز ایران اسلامی مرهون خون شهدا و جانفشانی و از خودگذشتگی ایثارگران است.

وی افزود: این عزیزان با تمام وجود و خالصانه در راه اعتلای ایران اسلامی قدم برداشتند و جان شیرین خود را در این راه مقدس در طبق اخلاص گذاشتند.

کلانتری با بیان اینکه فداکاری و جان‌فشانی شهدا، ایثارگران و همچنین صبر و ایستادگی خانواده‌های آنان بر کسی پوشیده نیست، گفت: باید مسئولان و مردم قدردان این از خودگذشتگی ها باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید داراب امرانی از مأموران دلسوز و پرتلاش نیروی انتظامی استان بود که در اثر درگیری با قاچاقچیان در محور یاسوج _ دهدشت خودروی آنها دچار سانحه شد و به شهادت رسید و به برادر شهید خود، سلیمان امرانی از شهدای جنگ تحمیلی پیوست.