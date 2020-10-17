جدیدترین آمار کرونا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منابع عراقی به آمار جدید کروناییها در این کشور اشاره کردند.

بر اساس این گزارش؛ طی ساعات گذشته ۳ هزار و ۲۲۱ نفر دیگر در عراق به کرونا مبتلا شده اند که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به ۴۲۳ هزار و ۵۲۴ نفر افزایش پیدا کرد.

منابع عراقی همچنین به فوت ۵۶ نفر دیگر بر اثر کرونا در این کشور اشاره کردند تا شمار جانباختگان ناشی از کرونا در عراق به هزار و ۱۹۸ نفر برسد.

طی ساعات گذشته، ۳ هزار و ۳۲۹ نفر دیگر از چنگال ویروس مرگبار کرونا نجات پیدا کردند و شمار بهبود یافتگان به ۳۵۷ هزار و ۲۹۱ نفر افزایش یافت.