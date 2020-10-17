وجود ۲۸ امامزاده و بقعه متبرکه در طالقان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله رزاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ۲۸ صفر و شهادت امام رضا (ع) اظهار کرد: مراسم سوگواری و عزاداری در صحن چهار امامزاده شاخص شهرستان طالقان هم‌زمان با ۲۸ و ۲۹ صفر همراه با قرائت زیارت از راه دور حضرت رسول اکرم (ص)، زیارت امام حسن (ع) و زیارت خاصه امام رضا (ع) برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه طالقان دارای ۲۸ امامزاده و بقعه متبرکه است، عنوان کرد: مراسم عزاداری دهه آخر ماه صفر با رعایت موازین بهداشتی در امامزادگان شاخص این شهرستان شامل امام‌زاده هارون (ع) در روستای جوستان، امامزاده یوسف (ع) در روستای وشته، امامزاده زکریا (ع) در روستای ویراش و امامزاده ابراهیم (ع) در روستای کشرود برگزار شد.

رئیس اوقاف و امور خیریه طالقان افزود: همچنین امامزاده میر سعید جد مردم ساکن در دو روستای حسنجون و سیدآباد است و به همین جهت مورد احترام و تکریم مردم واقع شده‌اند.

وی تصریح کرد: چهار بقعه از شخصیت‌های علمی و عرفانی طالقان به نام‌های ملأ نعیمان، شعیب بن صالح علی بن صالح و پیر جمشید در مهران و شیخ حسین در دیزان هستند که بقعه‌هایی بر سر مزارشان گذاشته‌اند.

توزیع ۱۵۰۰ بسته معیشتی در طالقان

رزاقی در بخش دیگری با اشاره به اینکه در هفتمین مرحله کمک‌های مؤمنانه شهرستان طالقان یک هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی بین خانواده‌های کم برخوردار توزیع شد، عنوان کرد: از اربعین حسینی تا ۲۸ صفر، تعداد ۷۰ رأس گوسفند طبق پروتکل‌های بهداشتی ذبح و بین جامعه هدف توزیع شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طالقان افزود: تعداد ۱۸ هزار پرس غذای گرم بر اساس شیوه‌نامه‌های بهداشتی طبخ و بین نیازمندان و آسیب‌دیدگان کرونا توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع بیماری کرونا نسبت به ضدعفونی مساجد و امامزادگان طالقان اقدام شد، تصریح کرد: در مساجد فاصله‌گذاری اجتماعی انجام و ماسک، دستکش و ژل ضدعفونی‌کننده در اختیار نمازگزاران و زائران قرار دادند.

رزاقی با اشاره به اینکه در دو مرحله در حرم‌های داخل امامزادگان به علت شیوع بیماری کرونا بسته شد، گفت: مرحله آخر هفته گذشته بر اساس تصمیم‌گیری کمیته برنامه‌ریزی طالقان انجام شد و مردم بدون تجمع به صورت انفرادی در صحن امامزادگان حضور داشتند و به سوگواری و عزاداری پرداختند.

وی گفت: اداره اوقاف بر اساس رسالت ذاتی که برای امور خیریه دارد، تمام نیاتی که واقفین خیراندیش داشتند اجرا و در اختیار نیازمندان قرار دادند.