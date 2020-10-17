توزیع نان صلواتی متبرک امام رضا (ع) در شهرستان گناوه انجام شد

ابراهیم ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، خادم یاران رضوی شهرستان گناوه با مشارکت مردمی اقدام به پخت و توزیع نان رایگان با نمک تبرکی امام رضا (ع) کردند.

رابط آستان قدس رضوی در شهرستان گناوه افزود: در اجرای این برنامه ۲ نانوایی در گناوه و ۲ نانوایی در بندر ریگ و ۲ نانوایی در روستاهای محمد صالحی و شول این شهرستان اقدام به پخت نان صلواتی و توزیع بین عموم مردم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی کردند.

وی یادآور شد: در این برنامه ۳۰ هزار قرص نان صلواتی پخت و در شهرهای گناوه و بندر ریگ و دو روستای شول و محمدصالحی توزیع شد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی و دبیر شبکه جوانان رضوی شهرستان گناوه نیز در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محرّم امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا شیوه عزاداری‌ها تغییر کرد و با رعایت اصول بهداشتی، حفظ فواصل اجتماعی و اجرای محدودیّت‌های مشخّص‌شده همراه بود.

عبدالحمید شیخی یادآور شد: رعایت این دستورات بهداشتی در زمان و مکان عزاداری توسّط هیئت‌های مذهبی شهرستان گناوه با هدف کمک به کادر درمان و جلوگیری از شیوع بیماری بار دیگر فرهنگ، تدیّن و تقیّد مردم این خطّه را بر همگان ثابت کرد.

وی ادامه داد: مدیریّت بخشی از نذورات و مخارج پذیرایی هیئت‌ها و مواکب در محرم و صفر امسال در قالب کمک‌های مؤمنانه توسّط هیئت‌های عزاداری و مواکب این شهرستان صحنه‌های زیبایی از هم‌دلی را در ماه محرّم و صفر امسال به تصویر کشید.

وی از همه هیئت‌های مذهبی، مواکب، مداحان، روحانیون، پایگاه‌های مقاومت بسیج، ادارات، اصحاب رسانه، خادمین سلامت و اقشار مختلف مردم شهید پرور شهرستان گناوه که در ماه‌های محرم و صفر در ترویج شعائر عاشورایی امام حسین (ع) تلاش کردندقدردانی کرد.