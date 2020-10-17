۱۴ مبتلای دیگر در فارس جان باختند/ وضعیت وخیم ۱۶۱ بیمار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش آمار نمونه گیری های تشخیص کروناویروس به ۳۲۵ هزار و ۳۰۸ مورد از ابتدای شیوع بیماری تا کنون خبر داد و افزود: با بررسی نمونه‌های انجام شده، تاکنون ۶۷ هزار و ۱۲۶ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است.

او ضمن اعلام مرگ ۱۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ طی روز گذشته تاکنون و آرزوی غفران الهی برای آنان در این ایام معنوی، مجموع آمار جان باختگان این بیماری را از ابتدای شیوع در استان تا امروز، ۱ هزار و ۱۵۴ نفر اعلام کرد.

به گفته این مقام مسؤول، هم اکنون ۱ هزار و ۸۶ بیمار مشکوک و یا دارای علامت کروناویروس در بیمارستان‌های استان بستری هستند که حال ۱۶۱ نفر از آنان وخیم گزارش شده و در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

دکتر همتی همچنین با اشاره به بهبودی ۶۰ هزار و ۲۵۹ بیمار از ابتدای شیوع تاکنون که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند، ابراز امیدواری کرد شاهد افزایش این آمار در روزهای آتی باشیم.

او در پایان گزارش امروز خود از عموم مردم استان خواست تا به نحو جدی تری در امر رعایت پروتکل‌های بهداشتی به عنوان یک مسؤولیت مهم اجتماعی سهیم شده و تاکید کرد: رهایی از این بیماری و قطع زنجیره‌های انتقال آن، تنها با رعایت اصول بهداشتی شامل استفاده از ماسک، پرهیز از تجمعات، حفظ فاصله فیزیکی از دیگران و خودداری از سفرهای غیرضروری ممکن می‌شود