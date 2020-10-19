ابوالفضل جلیلی کارگردان «مسیر معکوس» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این فیلم که در بخش سینمای ایران سی و سومین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان حضور دارد و همزمان با نخستین روز از برگزاری جشنواره در سینما فرهنگ تهران روی پرده رفت، گفت: فیلم من درباره نوجوانان، مسایل اجتماعی مربوط به این قشر و زندگی روزمره آنهاست. با توجه به اینکه خودم هنوز با نوجوانان امروز گره نخوردم، این فیلم را ساختم و هنوز نمیدانم برخی مسایل مربوط به آنها تقصیر نوجوانان است یا سیستم؟
این کارگردان ادامه داد: برای مثال نمیدانم بیتفاوتی نوجوانان امروز از کجا نشأت میگیرد. من نوجوانان امروز را درک نمیکنم. این به خاطر این نیست که من برای یک زمانه دیگر و آنها برای زمانه دیگری هستند، بلکه به این موضوع برمیگردد که آنها را از اساس نمیفهمم. برای مثال نوجوانی که در سن ۱۶ یا ۱۷ سالگی باید یک مرد باشد، از پس زندگی خود بربیاید و یک گروهی را اداره کند، میبینیم که حتی قادر به اداره کردن خودش هم نیست. نمیدانم این موضوع به دلیل بیتوجهی ما به آنهاست، به آنها اهمیت داده نشده یا واقعاً ژن نوجوانان امروز اینگونه تغییر کرده است.
وی افزود: به همین دلیل است که وقتی میخواهم درباره نوجوانان فیلم بسازم در ذهنم نوجوانان دختر و پسر قبل از انقلاب را تصور و سعی میکنم لباس، تیپ، راه رفتنشان، حرف زدنشان و… آنها هم به همان شکل نوجوانان آن زمان باشد. ما آن زمان حتی در روابط عاشقانه خودمان هم با مشقتهایی رو به رو بودیم، یعنی یک حجابی بین دخترها و پسرها و یک علاقه پاک بین آنها حاکم بود ولی حالا در این زمینه هم همه چیز سهل و آسان است.
پیش از ساخت فیلم، بازیگرانم را میسازم
جلیلی در پاسخ به این پرسش که با این همه تفاوت دنیای ذهنی بین او و نوجوانان چرا به سراغ ساخت فیلمی درباره آنها رفته است، اظهار کرد: من به سختی به سراغ ساخت این فیلم رفتم، همیشه پیش از اینکه فیلمم را بسازم، بازیگرانم را میسازم. یعنی روی شخصیت آنها، رفتار، مدل حرف زدن، معرفتشان کار میکنم و بعد در فیلمم از آنها استفاده میکنم.
کارگردان «مسیر معکوس» ادامه داد: من اصلاً نمیخواهم به دنیای حال حاضرِ نوجوانان چندان وارد شوم، اصلاً همیشه دوست داشتم یک سری از بچهها را به من بدهند تا با روش اسلامی آنها را تربیت کنم. البته نه اینکه بخواهم چشم و گوش بسته بار آورم. اتفاقاً آنها را در همه موقعیتهای بحرانی قرار میدادم تا یک مرد واقعی شوند. حالا هم سعی میکنم این کار را در فیلمهایم انجام دهم. از همین رو در «مسیر معکوس» یک سری رفتارها و برخوردها را میبینید که ممکن است برخی نوجوانان از آنها خوششان نیاید البته ممکن است الگو هم قرار بدهند. برای مثال مدل موی امروزی که برخی از نوجوانان دارند برای من خوشایند نیست نمیگویم این مدل مو پیروی از غرب است اما به نظر من زشت است.
نمایش فیلمها با حداقل مخاطب کار بسیار درستی است چون ممکن است با حضور تعداد زیادی از افراد، خیلیها دچار بیماری کووید ۱۹ شوند. من حتی با نمایش آنلاین «مسیر معکوس» هم موافق بودم هر چند برخی از تهیهکنندگان ترس از دانلود غیرمجاز فیلمها را داشتند نمیخواهم از نوجوانان پیروی کنم
جلیلی اظهار کرد: من نمیخواهم در فیلمم از نوجوانان پیروی کنم، نمیخواهم سمت آنها بروم بلکه میخواهم با آثارم نوجوانان را به سمت خودم بیاورم برای مثال در «مسیر معکوس» همه نوجوانان یک شلوار معمولی دارند، حتی یک شلوار جین هم ندارند، موسیقیهای آنچنانی در فیلم نمیشنوید، حتی مدل موی نوجوانان برگرفته از مدل موی قدیمی و نرمال است. البته در طول ساخت فیلم گاهی با مقاومتهای نوجوانان برای این کارها مواجه شدم ولی نپذیرفتم طبق حرف آنها پیش بروم. البته حالا که با نوجوانان فیلم برخورد میکنم میبینم که مدل موهایشان همان مدلی است که در فیلم برایشان طراحی کردیم. بنابراین سعی میکنم نوجوانان را به سمت اندیشه خودم بکشانم نه اینکه تحت تاثیر آنها قرار بگیرم، ببینم آنها چه میخواهند و صرفاً برای آنها فیلم بسازم.
این کارگردان با اشاره به داستان «مسیر معکوس» گفت: این فیلم درباره نوجوانانی است که میخواهند فیلم بسازند و بعد آن را در تلویزیون نمایش بدهند درواقع در ساخت «مسیر معکوس» از زندگی خودم الهام گرفتهام البته این موضوع را خیلی تخفیف دادهام چون من سختیهای زیادی کشیدهام.
جلیلی در پایان درباره نحوه نمایش فیلمها توضیح داد: به نظرم نمایش فیلمها با حداقل مخاطب کار بسیار درستی است چون ممکن است با حضور تعداد زیادی از افراد، خیلیها دچار بیماری کووید ۱۹ شوند. من حتی با نمایش آنلاین «مسیر معکوس» هم موافق بودم هر چند برخی از تهیهکنندگان ترس از دانلود غیرمجاز فیلمها را داشتند.
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