شناخت خوبی از بازیکنان دارم/جایگاهی بهتر از فصل گذشته کسب می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پور موسوی عصر امروز پس از برتری یک بر صفر صنعت نفت آبادان مقابل مس رفسنجان در دیداری تدارکاتی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باید از بازیکنان قدیمی صنعت نفت تشکر کنم که با وجود پیشنهادهای خوب ولی به این تیم احترام گذاشته و ماندند.

وی با اشاره به اینکه چهارمین روز است که در اردوی آماده‌سازی تهران حضور داریم، افزود: با توجه به اینکه زمان زیادی تا شروع مسابقات باقی نمانده است باید در کنار بدن‌سازی، کارهای تاکتیکی را هم پیگیری کنیم؛ به همین دلیل هر دو بحث را ادغام کردیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با بیان اینکه در بازی‌های تدارکاتی دنبال نتیجه نیستیم، در ادامه عنوان کرد: بازیکنانم کارهایی را در چند روز اخیر از آنها خواسته بودیم، مقابل مس رفسنجان به خوبی انجام دادند و به هماهنگی تیم در بازی‌های تدارکاتی نیاز داریم.

پور موسوی با اشاره به اینکه تا صبح امروز مشغول یارگیری بودیم، بیان کرد: یک تا دو بازیکن دیگر مدنظر است که امید می‌رود تا فردا بحث جذب آنها به سرانجام برسد.

پور موسوی به درباره مشکلات مالی صنعت نفت اشاره کرد و توضیح داد: نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهر پیگیر این موضوع هستند و مجوزهای خوبی هم گرفته‌اند که در این زمینه وزیر نفت اعلام کرده امسال قطعاً از تیم‌های نفتی صنعت نفت، پارس جنوبی و نفت مسجدسلیمان حمایت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در کنار بازیکنان با تجربه خود جوانان خیلی خوبی را در اختیار داریم، در پایان گفت: اطمینان دارم با کار و تلاش و حمایت به موقع به جایگاه خوبی دست پیدا کنیم و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا جایگاهی بهتر از فصل گذشته داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صنعت نفت آبادان در پایان نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با ۴۱ امتیاز در مکان هفتم جدول رده‌بندی قرار گرفت.